美山加恋が“別居中の母”役に挑む 上地雄輔と家族を演じるドラマ、U-NEXTで2月配信＆BS11で春放送
俳優・上地雄輔と美山加恋が出演するドラマ『雨上がりのスカイツリー』が、2月9日よりU-NEXTにて完全独占配信されることが発表された。さらにBS11では今春の放送も予定されており、W展開で話題を集めそうだ。
本作は、小学校6年生・須崎菜々実と、かつて俳優を志しながらも夢を諦め、現在はショーパブでモノマネ芸人として働く父・須崎優一、そして別居中の母・緑という家族を軸に描かれるヒューマンドラマ。止まっていた家族の時間が、ある出来事をきっかけに再び動き出していく。上地が父・優一役を、美山が母・緑役を務め、娘・菜々実役にはオーディションで抜てきされた新鋭・大井怜緒が挑む。
上地は『天地人』や『漫才ギャング』などで実績を重ね、日本アカデミー賞の新人俳優賞を受賞するなど幅広いキャリアを持つ。一方、美山は『僕と彼女と彼女の生きる道』や『ラーメン大好き小泉さん』シリーズで存在感を発揮。近年ではアニメ声優としても活躍しており、2人の共演は作品の厚みにもつながる。
U-NEXTでの配信は、2月9日午後6時から開始され、4月22日午後8時59分まで視聴可能。全2話構成で、前後編が用意されている。また、放送版はBS11にて春からオンエア予定となっている。
初配信当日の2月9日には、都内某所にて完成披露記者会見＆前編上映会も実施。上地、美山、大井や、監督の畑が登壇するトークイベントや、エンディング曲を歌唱する、うさのみゆの楽曲披露も予定されており、抽選で一般観覧者10人が招待される。応募にはSNSでの発信が条件とされ、当日は取材カメラも入る。
監督を務めるのは『傀儡の声』『イマジネーションゲーム』などを手掛けた畑泰介氏。脚本は斉藤大輔氏が担当し、音楽は日高慎二氏が手がける。さらに、主題歌にはDiamond×naNamiによる「Tokyo Sayonara Blue」、エンディングにはうさのみゆの「ママとパパへのラブレター」が使用される。
家族の絆を描いた本作は、子どもから大人まで世代を問わず心に響く物語となっており、U-NEXTでの先行配信とBS11での地上波放送というダブル展開で、多くの視聴者との出会いが期待される。
