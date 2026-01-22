7ÅÙÌÜ¸ÞÎØ½Ð¾ì¤ÎÃÝÆâÃÒ¹á¡¢36ºÐ¤Ç¸øÉ½¤·¤¿Íñ»ÒÅà·ë¤Ï¡ÈÁª¼êºÇÍ¥Àè¡É¤Î·èÃÇ¡¡¥¥ã¥ê¥¢¤«½Ð»º¤«¡Ö¸å²ù¤Ê¤¯¡¢¤Ç¤¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¤³¤È¤ò¡×
¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É¡¦¥Ñ¥é¥ì¥ëÂç²óÅ¾¤ÎÃÝÆâÃÒ¹á¡Ê42¡¢¹Åç¥¬¥¹¡Ë¤¬¡¢Åßµ¨¤Ç¤ÏÆüËÜ½÷»ÒºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë7ÅÙÌÜ¤Î¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯½Ð¾ì¤ò·è¤á¤¿¡£2002Ç¯¤Î¥½¥ë¥È¥ì¡¼¥¯¥·¥Æ¥£Âç²ñ¤Ç¸ÞÎØ½é½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¡¢4ÅÙÌÜ¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿2014Ç¯¤Î¥½¥ÁÂç²ñ¤Ç¤Ï¶ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¡¢Æ±¶¥µ»¤ÇÆüËÜ½÷»Ò½é¤È¤Ê¤ëÉ½¾´Âæ¤Ë¤Î¤Ü¤Ã¤¿¡£36ºÐ¤Î»þ¤Ë¤ÏÍñ»ÒÅà·ë¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤ëÃÝÆâ¡£Ä¹Ç¯¶¥µ»¤òÂ³¤±¤ë¤Ê¤«¤Ç¤Î³ëÆ£¤äÍÍ¡¹¤Ê¡È·èÃÇ¡É¤ò¡¢ÃÝÆâ¤ÈÆ±À¤Âå¤Î¡Önews23¡×¡ÊTBS¡Ë¾®ÀîºÌ²Â¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤¬Ê¹¤¤¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤Ç¸«¤ë¡Û36ºÐ¤ÇÍñ»ÒÅà·ë¤ò¸øÉ½
¡ÖÊÝ¸±¤ò¤Ò¤È¤Ä»Ä¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡×
ÃÝÆâ¡§º£ÆüÍè¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¾®Àî¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤ò¾¯¤·Ä´¤Ù¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ëµ¤»ý¤Á¡¢¹Í¤¨¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤¿¤È¤¤Ë¡¢²¿¤«¶á¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¡£³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤ÆÍè¤Þ¤·¤¿¡£
¾®Àî¡§ËÜÅö¤Ç¤¹¤«¡©
½é¤á¤Æ¤Î¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ï¡¢¹â¹»À¸¤Ç·Þ¤¨¤¿2002Ç¯¤Î¥½¥ë¥È¥ì¡¼¥¯¸ÞÎØ¡Ê22°Ì¡Ë¡£23ºÐ¤ÇÃ±¿È¥¹¥¤¥¹¤ËÅÏ¤ê¡¢À¤³¦¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤Î´Ä¶¤Ç¡¢¥¹¥¥ë¤òËá¤¤¤Æ¤¤¿¡£4²óÌÜ¤Î½Ð¾ì¤ÇÆüËÜ¿Í½é¤Î¶ä¥á¥À¥ë¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¸å¤â¡¢¶â¥á¥À¥ë¤òÌÜ»Ø¤·Ä©Àï¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¤¬¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¸Â¤ê¤Ç¤Î¸½Ìò°úÂà¤ò·èÃÇ¡¢ºòÇ¯5·î¤ËÈ¯É½¤·¤¿¡£
27Ç¯¤Î¶¥µ»¿ÍÀ¸¤Ï¡¢·èÃÇ¤ÎÏ¢Â³¤À¤Ã¤¿¡£°ì¿Í¤Î½÷À¤È¤·¤Æ²¼¤·¤¿·èÃÇ¤Ï¡¢36ºÐ¤Î»þ¤Ë¸øÉ½¤·¤¿¡¢Íñ»ÒÅà·ë¤À¡£
ÃÝÆâ¡§»Ò¤É¤â¤ò»ý¤Ä»ö¤ËÂÐ¤¹¤ë¹Í¤¨Êý¤È¤«¡¢¥¥ã¥ê¥¢¤ËÂÐ¤¹¤ë¹Í¤¨Êý¤È¤«¡¢¼«Á³¤Î¸¶Íý¤ËµÕ¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤¬Àµ¤·¤¤»ö¤Ê¤Î¤«¡¢¤É¤¦¤Ê¤Î¤«¡¢¤¹¤´¤¯¤¤¤í¤ó¤Ê»ö¤ò¹Í¤¨¤µ¤»¤é¤ì¤ë»þ´Ö¤ÇŽ¥Ž¥Ž¥
¾®Àî¡§¸ø¤Ë½Ð¤ëÎ©¾ì¤ÎÊý¤¬¡¢ÉÂ¼¼¤Ç¤ÎÍÍ»Ò¤Ç¤¹¤È¤«¡¢ÇÓÍñÍ¶È¯ºÞ¤ò¤ªÊ¢¤ËÂÇ¤Ä¤è¤¦¤Ê¥·¡¼¥ó¤È¤«¡¢»£±Æ¤·¤ÆÈ¯É½¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£¤É¤¦¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ÇÊüÁ÷¤Ë¤´¶¨ÎÏ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡ÊÅö»þTBS¤ÇÊüÁ÷¡Ë¡£
ÃÝÆâ¡§30ºÐÁ°¸å¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢À¤¤ÎÃæ¤Î½÷À¤Î¡Ö¤¢¤ë¤¢¤ë¡×¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Ö·ëº§¤Ï¡©¡×¡Ö»Ò¤É¤â¤Ï¡©¡×¤Ã¤Æ¡£30ÂåÃæÈ×¤¯¤é¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢¡Ö¤½¤í¤½¤í»Ò¤É¤â¤Î»ö¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¤¤È»º¤á¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤è¡×¤È¤«¡£ÀµÄ¾µï¿´ÃÏ¤¬¤è¤¯¤Ê¤¤¡£·è¤·¤Æ¿´ÃÏ¤ÎÎÉ¤¤¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¼«Ê¬¤«¤éÁ´¤ÆÈ¯¿®¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Êý¤¬¡¢¤³¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤Þ¤º½ª¤ï¤ì¤ë¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡£
¾®Àî¡§¤³¤ì°Ê¾åÊ¹¤«¤ì¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¡©
ÃÝÆâ¡§¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢°ì¤Ä¤ÎÍýÍ³¤Ç¤·¤¿¤·¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê»ä¤ÏÁª¼ê¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¡¢¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¤Ç¤â¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¤³¤ì¤«¤éÍè¤ëÌ¤Íè¡¢¼«Ê¬¤Î»Ò¤É¤â¤ò¼ø¤«¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¦»þ¤¬Íè¤¿¤È¤¤Ë¡¢¤½¤Î¡ÖÊÝ¸±¡×¤ò°ì¤Ä»Ä¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ·è¤á¤¿¤Î¤Ç¡£
¾®Àî¡§ËÜÅö¤ËÍ¦µ¤¤¬Í×¤ë¤³¤È¤À¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£º£¤ÏÍñ»ÒÅà·ë¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯»ÔÌ±¸¢¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤ä¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢ËÜÅö¤Ë¿È¶á¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
ÃÝÆâ¡§Åö»þ¤Èº£¤È¤Ç¤ÏÃÍÃÊ¤â°ã¤¤¤Þ¤¹¤·¾ðÊóÎÌ¤â°ã¤¤¤Þ¤¹¤·¡£¤Ç¤â¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î½÷À¤¬°ì¤Ä¤Ç¤âÂ¿¤¯¤ÎÁªÂò»è¤ò¼ê¤Ë¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ï¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¤³¤È¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¾®Àî¡§³§¤µ¤ó¤É¤³¤«¤Ç³ëÆ£¤òÊú¤¨¤Þ¤¹¤è¤Í¡¢É¬¤º¡£¥¥ã¥ê¥¢¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë¤«¡¢½Ð»º¤ò¹Í¤¨¤ë¤«¡¢¤É¤Á¤é¤«¤òÁª¤Ð¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê°Õ¼±¤Ë¤É¤¦¤·¤Æ¤â¼ü¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡È¤É¤Ã¤Á¤âÄü¤á¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤ó¤À¤è¡É¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤È¤¤¤¦¤«¡¢¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¤³¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ò¤¹¤´¤¯ÅÁ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Æ¡£
ÃÝÆâ¡§¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¡Ö30ÂåÁ°È¾¤ÇÇ¥¿±¡¦½Ð»º¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤È¸þ¤¹ç¤¨¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤Ã¤Æ»×¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ç¤â¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤êÁª¼ê¤¬ºÇÍ¥Àè¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¤Ç¤¤ëºÇÂç¸Â¤Î½àÈ÷¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¸å²ù¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤âÇ¼ÆÀ¤Î¤¤¤¯¸å²ù¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡£ËÜÅö¤Ë¸å²ù¤Ê¤¯¡¢¤Ç¤¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¤³¤È¤ò¤ä¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿´Ä¶²¼¤Ç²¿¤¬¤Ç¤¤ë¤«¹Í¤¨¤Æ¤¤¿¡×
¥¥ã¥ê¥¢¤«¡¢½Ð»º¤«¡£ÃÝÆâÁª¼ê¤Ï¡¢Áª¼ê¤¬ºÇÍ¥Àè¤È¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤â¤¦°ì¤Ä¤Î²ÄÇ½À¤ò»Ä¤¹¤¿¤á¤Ë¥Ù¥¹¥È¤ò¿Ô¤¯¤¹¡¢¤È¤¤¤¦·èÃÇ¤ò²¼¤·¤¿¡£½Ð»º¤ò·Ð¤Æ»Å»ö¤ËÉüµ¢¤·¤¿¾®Àî¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤Ï¡¢ÃÝÆâÁª¼ê¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¾®Àî¡§¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤ÎÀ¤³¦¤â¡¢¤É¤³¤«ÃËÀ¼Ò²ñ¤À¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢ÃËÀÃæ¿´¤Ë¹Í¤¨¤é¤ì¤¬¤Á¤ÊÉôÊ¬¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤Î³ëÆ£¤È¤¤¤¦¤«½÷À¤È¤·¤Æ¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤òÂ³¤±¤é¤ì¤ëÃæ¤Ç¶ìÏ«¤·¤¿»ö¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢ÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿»ö¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
ÃÝÆâ¡§Á´¤¯ÁÛÄê¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¼ÁÌä¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡£ÀµÄ¾¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¯¤Æ¡£
¾®Àî¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤«¡£
ÃÝÆâ¡§¤â¤Á¤í¤óÃËÀÍ¥°Ì¡¢Îã¤¨¤ÐÀã¾å¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¥³¡¼¥Á¤È¤«¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï¤Û¤ÜÃËÀ¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ï½÷À¤¬¤¢¤Þ¤êÅ¬¤µ¤Ê¤¤»Å»ö¤À¤«¤é¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£ËÜÅö¤ËÆùÂÎÏ«Æ¯¤Ç¤¹¤·¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤â¤Î¤òÃ´¤¤¤À¤ê¤È¤«¡£½÷À¤Ç¸À¤¨¤Ð¡¢ÆÃ¤Ë»ä¤¿¤Á¤Î¼ïÌÜ¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÇ¥¿±¡¦½Ð»º¤«¤éÎ¥¤ì¤Æ¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¯¤ë»ö¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏËÜÅö¤Ë¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬¹â¤¯¤Æ¡£¶¨²ñ¡¦¹ñ¡¦¥Á¡¼¥à¤ÎÍý²ò¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢½é¤á¤Æ¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ëº£¸À¤ï¤ì¤Æ¤ß¤ÆµÒ´ÑÅª¤Ë¸«¤ë¤È¡¢¥Ï¥ó¥Ç¤Ï¤¹¤´¤¯¤¢¤ë¤Ê¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢»ä¤Ï¤½¤Î¥Ï¥ó¥Ç¤ÎÃæ¤ÇÀ¸¤¤ë¤Ù¤¤À¤È»×¤Ã¤ÆÂª¤¨¤Æ¤¤¿¤«¤é¤³¤½Íñ»ÒÅà·ë¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤ÎÁªÂò¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¥Ï¥ó¥Ç¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤½¤ÎÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿´Ä¶²¼¤Ç²¿¤¬¤Ç¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¾®Àî¡§½÷À¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤â¡¢»ä¤¬Ìë¤Î23»þ¤ÎÈÖÁÈ¤òÃ´Åö¤·¤¿»þ¤Ï»Ò°é¤Æ¤·¤Ê¤¬¤é¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë½÷À¤ÏËÜÅö¤Ë¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢º£¤Ï¤½¤ì¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤º¤¤¤Ö¤ó¤³¤Î¿ôÇ¯¤ÇÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶³Ð¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
ÃÝÆâ¡§¤³¤ì¤«¤é¼ã¤¤À¤Âå¤¬¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È½Ð»º¤ò¤·¤ÆÌá¤Ã¤Æ¤¤Æ¤â¡¢Æ±¤¸ÉñÂæ¤ÇÃËÀ¤È°ì½ï¤Ë¤ä¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤ÊÌ¤Íè¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢ÎÉ¤¤°ÕÌ£¤Ç¼¡¤Ë°ú¤·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤ÏÁª¼ê¤È¤·¤Æ¤âÆ±¤¸¤Ç¡¢¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤¬»ºµÙ¤ò¤È¤Ã¤Æ¤â¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤·¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤Ê´Ä¶¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Ð¡¢¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¡¢½Ð»º¤·¤ÆÁª¼ê¤òÂ³¤±¤ëÁª¼ê¤â¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤éÁý¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ã¤Æ»×¤¦¤È¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÁ´¤Æ¤Î¤³¤È¤Ë°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾®Àî¡§¿ÍÀ¸¤Ã¤Æ·èÃÇ¤ÎÏ¢Â³¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ÆÃ¤Ë½÷À¤Ï¤½¤ì¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤Ë¤â´¶¤¸¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤³¤Ç¤Ê¤«¤Ê¤«·èÃÇ¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£»ä¤â·ë¹½¥À¥é¥À¥éÎ®¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¥¿¥¤¥×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£
ÃÝÆâ¡§°Õ³°¡¢¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡£Á´¤¯¤½¤¦¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£
¾®Àî¡§·èÃÇ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤¦¤Ç¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¤·¤Æ¡£¡Ö·èÃÇ¤¹¤ëÈë·í¡×¤Ï¡¢ÌÂ¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤éÎ±¤Þ¤ë¡¢Â³¤±¤Æ¤ß¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¤ÍŽ¥Ž¥Ž¥¡£
ÃÝÆâ¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤ÍÌÂ¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¡ÖÎ±¤Þ¤ë¡×¡ÖÂ³¤±¤ë¡×¤Ç¤É¤¦¤·¤Æ¤âÊÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤»þ¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤Í¡¢²¿¤«¤ò¡£ÊÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤Ï¤Þ¤º¤½¤ÎÊÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤é¤Þ¤º¤Ï¼«Ê¬¤¬ÊÑ¤ï¤ëÅØÎÏ¤ò¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¤â¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Æ¡£¤½¤ì¤¬Àµ¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¾ï¡¹»ý¤Ã¤Æ¹Ô¤±¤ëÅØÎÏ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢²¿¤¬Àµ²ò¤«¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£Íñ»ÒÅà·ë¤·¤¿¤³¤È¤âÀµ²ò¤À¤Ã¤¿¤«¤É¤¦¤«¡¢°úÂà¤ò¤¹¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤êµÙ¤à¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¡¢Áª¼ê¤òÂ³¤±¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤È¤¤¤¦¤Î¤âËÜÅö¤Ë²¿¤¬Àµ²ò¤«¤Ï»à¤Ì¤Þ¤Ç¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤À¤«¤éº£Æü¡¢º£¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ò¤ä¤ë¡£¤½¤ÎÀè¤¤¤¤Ì¤Íè¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾®Àî¡§¤¤¤ä¤¢¡¢¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ê¤¡Ž¥Ž¥Ž¥¡£
Àµ¤·¤¤·èÃÇ¤ò²¼¤¹¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²¼¤·¤¿·èÃÇ¤òÀµ¤·¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ÅØÎÏ¤¹¤ë¡£¤½¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤¬¡¢£·²óÌÜ¤Î¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ø¤È·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÃÝÆâ¡§ËÜÅö¤Ë7Âç²ñ¤âÁª¼ê¤ò¤ä¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç»ä¼«¿È¤â³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤½¤Î»Ñ¤ò¸«¤Æ±þ±ç¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¢£ÃÝÆâÃÒ¹á
1983Ç¯12·î21ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¡ËÌ³¤Æ»°°Àî»Ô½Ð¿È
¸ÞÎØ½é½Ð¾ì¤Ï2002Ç¯¥½¥ë¥È¥ì¡¼¥¯¥·¥Æ¥£Âç²ñ¡Ê22°Ì¡Ë¡£06Ç¯¥È¥ê¥ÎÂç²ñ¡Ê9°Ì¡Ë¡¢10Ç¯¥Ð¥ó¥¯¡¼¥Ð¡¼Âç²ñ¡Ê13°Ì¡Ë¡¢14Ç¯¥½¥ÁÂç²ñ¡Ê¶ä¥á¥À¥ë¡Ë¡¢18Ç¯Ê¿¾»Âç²ñ¡¢22Ç¯ËÌµþÂç²ñ¤È6Âç²ñÏ¢Â³¤Ç½Ð¾ì¤·¡¢Åßµ¨¸ÞÎØÆüËÜ½÷»ÒºÇÂ¿¡£2015Ç¯¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ç¤ÏÆ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£