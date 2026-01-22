若槻千夏、アレン様の“意外な一面”にショック？「思ってるより…」

1月20日深夜放送のテレビ朝日系『若槻千夏のうるさい心理テスト』にて、1億円以上をかけて美容整形の経験を積み重ねている“アレン様”ことアレンの意外な一面に若槻千夏が言及した。

番組にゲストとして登場したアレンが、出演条件は“自分専用のピンスポットライト”とコメント。続けて、“高額な出演料”だと話すと、若槻は「多分今回違うじゃん」と笑いながらツッコみつつ「アレン様はね、ちょっとね、ほんとにね、思ってるより真面目だと思ってます」とコメント。

この発言を受けて、アレンが「私ね、すっごい真面目家なんですよ」といい、メモを書き込んだ自分の台本を見せると、若槻は「うわっ、やだ、めちゃくちゃ勉強家！」「台本に自分の言うことを書いてる。新人じゃん、新人タレント。だって、私、ごめんなさい、自分の番組なので、今日（台本）見てない」と驚いた。

その上で、「イメージが違うんです。私だからちょっとショックで…。逆に。私は今日なんならドタキャンしてほしかった」と話し、アレンは「今日2時間半前よ、入ってるの」と明かしていた。