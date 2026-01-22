「ドジャースの背中は遠いまま」ベリンジャーがヤ軍残留も“余裕”の構え「現状で何ら問題もない」ド軍専門メディア

ベリンジャーがヤンキースに残留という報道も、ドジャースは余裕の構えか(C)Getty Images

FAとなり去就が注目されていたコディ・ベリンジャーが、5年総額1億6250万ドル（約256億円）の契約でヤンキースに残留することが決まったと報じられた。

ドジャースも一時、ベリンジャーを狙っているといわれていたが、カブスからFAとなったカイル・タッカーを獲得し、外野手の補強に成功している。

【動画】タッカーがドジャースに加入 大谷翔平も歓迎のハグ

ドジャース専門メディア『Dodgers Way』は、ベリンジャーがヤンキースと延々と交渉を続けていた理由は、本人と代理人のスコット・ボラス氏が契約年数に固執したためだと説明し、「ドジャースが彼に4年以上の契約、譲歩しても5年を提示する可能性は万に一つもなく、再会の実現性はもとより低いものだった」と伝えた。

強打の外野手であるベリンジャーは昨季152試合に出場して打率.272、29本塁打、98打点をマーク。ドジャースに在籍していた2019年には打率.305、47本塁打、115打点の成績で、ナ・リーグMVPに輝いている。

ただ、同メディアは、今回のベリンジャーとの再契約は、ヤンキースにとって現状を打破するほどの影響力は全くないと断言し「ドジャースの背中は遠いまま」だと記した。