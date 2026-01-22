歌手の工藤静香（５５）がデニム私服と手料理を公開し、反響を呼んでいる。

２１日までにインスタグラムで「お勉強後のレコーディングオケ録！！ このお勉強は今回のレコーディングには関係のないのです。来年に向けての勉強です」とつづり、ダメージデニム姿を投稿。

「そして豆腐のドレッシングはなかなかボリュームあります！寒いから生野菜だけより温野菜も欲しくなりますよね。ビタミンが出てもったいないので茹（ゆ）でずに、蒸すかレンチンで！お好きな野菜（ブロッコリーの絵文字）も美味（おい）しいです」と具だくさんのお手製サラダもアップし、「ドレッシング 絹豆腐半丁 チューブアンチョビ グリークヨーグルト 粉チーズ を混ぜます！私は塩麹をヨーグルトに混ぜて水切りしたのを少し入れています。作り方は次回！今回はニンジン キャベツ もうギリギリのお庭ハーブ ゆで卵 千切りピクルスの大根人参 ルッコラ トマトなどなど、 味噌（みそ）で１日漬けたチキンでハムチキンにしてサラダと！」と説明した。

フォロワーは「豆腐ドレッシング、ヘルシーでボリュームがあって最高ですね」「彩り綺麗ですね」「今日のスタイルも最強ですっ！」「ほんとに尊敬です」「レシピ本出して欲しいな」「お綺麗です」とほれぼれした。

工藤は２０００年１２月、木村拓哉と結婚。０１年の５月に長女・Ｃｏｃｏｍｉ、０３年の２月にＫｏｋｉ，が誕生している。