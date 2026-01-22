飲料メーカーの「伊藤園」は２２日、都内で契約および新プロジェクト発表会を行い、３月に行われる第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）でオフィシャルグローバルパートナーとなり、「お〜いお茶」ブランドが⼤会全体のオフィシャルグリーンティーに採⽤されたことを発表した。イベント「お〜いお茶×Ｗｏｒｌｄ Ｂａｓｅｂａｌｌ Ｃｌａｓｓｉｃ 新ＰＲＯＪＥＣＴ発表会」には前巨人監督の原辰徳氏（６７）がゲストで出席した。

原氏は、２００９年の第２回ＷＢＣでも監督を務め、大会２連覇に導いた。２度目の連覇を狙う大会ではドジャース・大谷翔平投手が再び参戦する。原氏は「豪快なホームラン、それと、最後の世界一を決めるときのクローズアップなその姿を見たいと。もう一度。世界中（のライバル）がね、かなり打倒侍、打倒ジャパンという中で戦うわけですから、並大抵ではないでしょうけど、しっかりとやってくれるんではないかと大きく期待を持ってます」とエール。昨年１１月に大谷が早々に参戦表明したことには、「これは世界中の野球関係者、あるいは野球選手は刺激になったんではなかろうかなと思う」と絶賛した。

栗山監督が率いて、世界一に導いた前回２３年大会については、「非常に厳しい戦いではあったけど、村上君がちょっと不調だったけど、最後は素晴らしいバッティングを。短期間で調子のよし悪しはあるけど、いかに一戦一戦を切り替えてポジティブに。マイアミを地の利として考えられるような戦い方を。最後に大谷君がトラウトを三振に取った曲がりの大きいスライダーは印象に残っていますね」と振り返った。