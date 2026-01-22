千葉県松戸市の自宅に51歳の姉を監禁して日常的に虐待し、数千万円の現金を受け取っていたとみられる夫婦が逮捕されました。姉は「洗脳されて逃げられなかった」と話しているということです。

逮捕されたのは、千葉県松戸市に住む市川奈美容疑者（45）と夫の陽崇容疑者（38）で、2023年3月、自宅で女性（51）を監禁し、現金80万円を要求したうえで、腹を蹴るなどの暴行を加えた疑いがもたれています。

女性は奈美容疑者の姉で、2022年11月ごろから2人と同居を始め、姉は日常的に虐待を受けていたということです。

記者

「女性は夫婦から暴行や脅迫を受け、数千万円の現金を渡していたとみられています」

女性は1日に茶碗1杯分の米しか与えられず、「洗脳されて逃げられなかった」と話しているということです。

取り調べに対し、奈美容疑者は「事実とは違います」、陽祟容疑者は「殴ったり蹴ったり、監禁していない」と、いずれも容疑を否認していますが、警察は事件に至ったいきさつを調べています。