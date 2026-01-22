茨城県水戸市でネイリストの女性が殺害された事件で、逮捕された元交際相手の男のものとみられる車が犯行時刻前後に、現場周辺の防犯カメラに写っていたことがわかりました。

茨城県城里町の会社員・大内拓実容疑者（28）は先月31日の夜、水戸市のアパートで、元交際相手でネイリストの小松本遥さん（31）の首を刃物で刺すなどして殺害した疑いできのう逮捕され、きょう送検されました。

大内容疑者は取り調べに対し「事実無根で何も知りません」と容疑を否認していますが、その後の捜査関係者への取材で、犯行時刻の前後に大内容疑者のものとみられる黒のセダンタイプの車が現場周辺の防犯カメラに写っていたことがわかりました。

大内容疑者宅の捜索を目撃した人

「（容疑者の）車を積んで行っちゃったんだよ、黒の。だから（警察が）そこまでやるのは普通じゃないなって」

また、捜査関係者などへの取材で、小松本さんの自宅アパートのリビングのテーブルの上にご祝儀袋が残されていたことも新たにわかりました。

事件当時、夫は外出中でしたが、ご祝儀袋は外出する際にはなかったと夫が周囲に話しているということで、警察が事件との関連を調べています。