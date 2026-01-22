10万人に1人の病気と言われる先天性疾患の難病「脳動静脈奇形」を患い、現在はインフルエンサーとして難病に関する発信をおこなっている俳優の間瀬翔太さん。後遺症のひとつに「てんかん」があり、33歳で障害者手帳保持者となりました。障害者になり健常者だったころにはわからなかったことを知ったといいます。

【写真】見た目ではわからない後遺症と闘う間瀬さんの現在（15枚目/全20枚）

思い通りに動かない体にショック

俳優の間瀬翔太さん

── 間瀬さんは2019年に10万人に1人の病気と言われる先天性疾患の難病「脳動静脈奇形」に罹り、開頭手術を経た現在も後遺症があるそうですね。手術後はどのような様子でしたか？

間瀬さん：突然の頭への激痛で、検査をしたら10万人に1人と言われる脳動静脈奇形という難病が判明しました。さらに、その血管が破裂する確率はわずか2%と言われているのに破裂し出血してしまったんです。手術室に入ったのは朝の9時ですが、目が覚めたのは翌朝7時で、ICU（集中治療室）にいました。術後も脳の中に違和感がずっとあったので「もう一度、頭を開けて確認してほしい。何かある」と言ったのを覚えています。頭痛が出るとは聞いていたけど、すごく痛くて。ひたすら耐えつつ、睡眠薬で無理やり寝かせてもらいました。夜は特に痛かったです。術後、3～4日が今振り返ってもいちばんつらかったです。

術後数日はトイレもすべて寝ながらでした。3日目あたりで初めて立ち上がりましたが、三半規管がおかしくなっていたのか、立ち上がると吐いてしまうという状態で、「歩けない」ショックは大きかったです。入院してから手術前は起き上がること自体が禁止だったから、起きて自力でトイレに行けるようになることは僕にとって大きな目標でした。でも再出血の可能性があるから無理しないでと言われました。力を入れると出血するかもしれないから日常の動作でも力めない。そういったバランスを考えながらリハビリを頑張りました。

── 退院後はどうされたのですか？

間瀬さん：約1か月の入院で体重が10キロ減りました。なので体力がかなり落ちていて。退院して外の空気を吸うだけでも意外と疲れてしまうし、想像以上に歩けなくなっていました。ひとり暮らしをしていましたが、父がしばらくめんどうを見てくれることになり、実家で一緒に暮らしました。自宅は部屋が2階、トイレが1階だったのですが、上り下りができないため、しばらくは1階で過ごすことにしました。

退院祝いで家族が集まり、寿司を取って食べたんですけど、口が開かなくて軍艦の寿司を横にしないと入らないというのにも気づきました。術後の病院食はすべてみじん切りだったんです。当たり前だったことができず、思い通りにならない体を痛感してショックで。とにかく、脳と身体のバランスが全然合っていなくて驚きました。

後遺症との闘いが始まり「てんかん」で障害者手帳も

俳優として邁進中の最中、突然病が襲った

── 手術から5年が経過しました。現在はどのような後遺症があるのでしょうか。

間瀬さん：主に記憶障害とてんかんです。担当医から「高次機能障害」という診断を受けました。脳の一部を損傷したために、思考・記憶・行為・言語・注意など、脳機能の一部に障害が起きた状態を指すのですが、伝えたいのに言葉が出ないときがあったり、名前を思い出せなかったり、一部の記憶を失っていたり、外見からはわかりづらい障害です。

また、てんかんは、脳の神経細胞が過剰な電気的興奮を引き起こすことによって発作を引き起こす病です。発作が起きると、おもにに意識を失い失神して倒れこんだり、体が痙攣したりします。てんかんの発作は本当に厄介で、記憶がワープする感じなんです。それまでひとりだったのに、目を一瞬閉じて、また開けたら知らない人たちが大勢いて助けてくれていた…ということが多々ありました。電車にいるときに発作を起こして電車を止めてしまったこともありますし、資格を取るために通っていた学校でも発作を起こして助けてもらいました。本当に周りの方に申し訳なさと感謝しかありません。発作のたびに、混乱と全身筋肉痛もあって。本当に厄介な病気なんです。

── てんかん発作がいつ起こるかわからないのは怖いですね。

間瀬さん：術後に家で気絶することが何度もあって、てんかん外来にも通いました。最初はそれがてんかん発作なのかわからなかったのですが、仕事の打ち合わせ中に発作で倒れて、居合わせたスタッフやマネージャーがその様子を動画で撮影してくれていて。それを先生に見せたところ、「これはてんかん発作の可能性が高い」と。そこから、頭にいろいろな装置をつけて1週間検査を受け、確定しました。そして、いくつかの条件を満たしたので障害者手帳をもらいました。それで正式に障害者になったんです。

── てんかん発作が電車で起きたときはどういう様子だったのでしょうか。

間瀬さん：乗り合わせた人が駅員さんを呼んでくれたり、心配して対応してくれたりして。非常に申し訳ない気持ちになりました。目が覚めてからすぐに電車を降りましたが、直後に記憶障害が始まって、今どこにいるのかわからなくなってしまい。最寄りからたった3駅隣なのに、それが理解できない。助けを求めたくて「すみません」というけど、交番に行きたいとも言葉が出ない。「どこかに行きたいんです、僕」というのが精いっぱいでした。

そう言われても、「ん？どういうこと？」となりますよね。でも僕はうまく伝えられないから、「僕を見てわかりませんか？どこかに行きたいんです」と必死になってしまい。周りも「病院かな？」と一生懸命理解しようとしてくれるんですが、応えられず、もどかしい思いをしました。

今できることは、薬を飲むこと。曜日ごとに分けたケースに薬を入れて、飲み忘れのないようにしっかりと管理して飲むようにしています。年に１～2度は発作があるので、いつ起きるかわからない恐怖と戦っているような日々です。

僕はお風呂が大好きなんですけど、てんかんだとお風呂でおぼれてしまうこともあるので、おへそまでしかお湯を張らないようにしています。お風呂の時間が長いと、父が見に来てくれるようになりましたね。

── もし、てんかん発作を起こした方と居合わせた場合、どうしてあげるのがいいのでしょうか？

間瀬さん：僕の場合、発作が起きると、全身が突然硬くつっぱり、ガクンガクンとふるえる状態がおきて、その場で倒れ込んでしまいます。安全な場所に移動して、頭などを打たないよう守ってあげる。そして、けいれん中はけいれんを抑え込んだりせず様子を見守ってもらうことが基本的なサポートになります。

てんかん発作がおきた場合も、通常であれば数分間で自然に消退します。ただ、いったん発作が終わっても意識が戻らないうちは、吐しゃ物がのどに詰まる可能性があるので、体を片側に傾けてあごを伸ばしてあげるのがよいと言われています。

もし発作が異常に長引いたり、また繰り返す場合は、「てんかん重積状態」といいます。重積状態は5分が目安です。発作を5分以上繰り返すようなら救急車を呼んでもらいたいです。

── 間瀬さんは、そういう事態に備えてヘルプマークも利用されているそうですね。

間瀬さん：はい。「倒れていたら救急車をおねがいします」のメッセージのほか、名前や病名、かかりつけの病院と担当医師の名前、父の電話番号を書いています。僕が気絶してひと言もしゃべれなくても、救急隊の方々が家族の連絡先や運ぶ病院がわかるようにしています。

こうした情報をブログで書くと、意外と取得方法を知らない人が多いことを知りました。ヘルプマークの取得は特別に認められた人だけというルールなどはありませんし、駅や区役所などで無料でもらえます。ヘルプマークのつくり方や、使い方、助け方がもっと浸透してくれたらなと思います。実際、困っていらっしゃる方で、「間瀬さんの情報で私もヘルプマークをもらいに行きました！」という方が数名いらっしゃって、めちゃくちゃうれしかったですね。

「見た目ではわからない障害を持つ苦悩」を知って

ドラマ『妖ばなし 骨女編』撮影現場で

── 障害者手帳をお持ちとのこと、以前ブログでバスに乗るときに起きた悲しかった出来事を明かしていらっしゃいましたね。

間瀬さん：バスに乗る際、障害者手帳を提示することで乗車料金が割引になるのですが、そのときのことですね。普段バスに乗るときはなるべく最後に乗るようにしているんです。でも、後から急いで乗る方もいるので、毎回とはいきません。その日も同じような状況でした。手帳を見せて「これでお願いします」と伝えたところ、その運転手さんが障害者手帳の割引きの対応に慣れてらっしゃらなかったようで…。少し時間がかかってしまったのですが、そのとき、後ろの方に舌打ちをされたんです。

障害者になって、なんだかすごく胸が痛い出来事でした。「芸能人なんだから、バス賃くらい支払え」と論点の違う言いがかりをつけられたこともありますし、僕の場合、外見からは健常者にしか見えないせいで、「元気そうじゃん」「髪染めてんなよ」「アクセサリーしてるから健常者と間違われるんだよ」などとを言われたこともあります。

障害者の僕も、できる限りのことを全力でやっていますので、そういう否定的な言葉はつらかったですね。見た目ではわからない障害を持っている人の苦悩を知りました。同じ脳動静脈奇形患者さんたちを代表してできることを考え、見た目ではわからない障害者のことをより理解していただける世の中になってほしいなという思いで、難病インフルエンサーとしてブログやSNSを通して発信していこうと強く思いました。

間瀬さんは昨年、准看護師の資格を取得し、現在、正看護師になるべく勉強中。難病による後遺症である「記憶障害」と「てんかん」があり、これまで通りの生活は難しいなか、難病インフルエンサーとして、俳優として、今の自分にできることが何かを模索しているそうです。

取材・文：加藤文惠 写真：間瀬翔太