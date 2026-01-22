元日向坂46佐々木久美、ミニスカ＆ノースリーブ姿など20代の思い出写真公開「どれも可愛い」「懐かしい」と反響
【モデルプレス＝2026/01/22】元日向坂46の佐々木久美が1月21日、自身のInstagramを更新。思い出写真を披露し、反響を呼んでいる。
【写真】30歳元日向坂初代キャプテン「20代楽しかった」ワキ全開ノースリーブ姿
1月22日に誕生日を迎える佐々木は「20代楽しかったな」とつづり、写真を多数投稿。「PARiS 2024」と書かれたエッフェル塔の前で、スラリとした脚が際立つ黒いミニスカートワンピースに白いブーツを合わせた姿や、赤いノースリーブのワンピースを着用して腕を投げ出し、岩の上に寝転び水を浴びる姿などの写真を公開している。
この投稿に「20代は日向坂の歴史」「20代ありがとう」「思い出写真泣ける」「懐かしい姿」「どれも可愛い」などと注目が集まっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】30歳元日向坂初代キャプテン「20代楽しかった」ワキ全開ノースリーブ姿
◆佐々木久美、20代の思い出写真公開
1月22日に誕生日を迎える佐々木は「20代楽しかったな」とつづり、写真を多数投稿。「PARiS 2024」と書かれたエッフェル塔の前で、スラリとした脚が際立つ黒いミニスカートワンピースに白いブーツを合わせた姿や、赤いノースリーブのワンピースを着用して腕を投げ出し、岩の上に寝転び水を浴びる姿などの写真を公開している。
◆佐々木久美の投稿に反響
この投稿に「20代は日向坂の歴史」「20代ありがとう」「思い出写真泣ける」「懐かしい姿」「どれも可愛い」などと注目が集まっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】