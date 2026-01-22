綱啓永、体型維持のために制限も「本当は毎食食べたい」ものとは？2026年挑戦したいことはギター
【モデルプレス＝2026/01/22】俳優の綱啓永が22日、都内で行われた「セブン‐イレブン・ジャパン 新スイーツ発表会」にお笑いカルテット・ぼる塾の田辺智加、あんり、きりやはるかとともに出席。スイーツを食べる頻度を明かした。
綱はスイーツを食べる頻度を聞かれると、体型維持のために制限しているようだが、「僕は毎日食べますね。本当は毎食食べたい」と告白。特にチョコレートが好きなようで「例えばお寿司屋に行ったら、デザートって最後じゃないですか。真ん中にも挟みたい」とスイーツ愛を語った。
さらにセブン‐イレブンでは新商品のパッケージをリニューアルしたことにちなみ、2026年にリニューアルしたいことを聞かれると「普段ファンミーティングをするんですよ。こういう場でギターとか弾けたら喜ぶかなと思う」とギターに挑戦したいことも明かしていた。
またスイーツ好きの4人は本イベントを楽しみにしていたそうで、綱は「今日はおやつは食べちゃったんですけど朝ご飯は抜いてきました」と笑顔。あんりが「私たちは朝ご飯は食べてきちゃいました」と続けると、会場に笑いが起きた。
司会者がチョコレートのようなブラウンとピンクの衣装で揃えてきたぼる塾に「スイーツみたい」と褒めると、田辺は「まぁねー」と持ちネタを披露。綱も「美味しそうなスイーツみたいですね」と共感していた。
ほかにもイベントでは新商品を試食する場面も。それぞれが推しスイーツを1つ選び、"最高のしあわせ顔"で味わった。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
