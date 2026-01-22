「今日好き」参加JK「久しぶりにグレーにした」イメチェンヘアにファン絶賛「センス最高」「似合ってる」
【モデルプレス＝2026/01/22】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に出演していた倉八音羽が1月21日、自身のInstagramを更新。ニューヘアを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】「今日好き」18歳ギャルJK「センス最高」印象ガラリなイメチェンヘア
倉八は「久しぶりにグレーにしたときのっ」とつづり、エクステを付けた姿を動画で公開。腰まであるハイトーンのグレーのエクステに、顔の半分くらいある大きさのメガネをかけた姿を披露している。
この投稿に「センス最高」「ロンググレーヘア似合ってる」「メガネ可愛い」「最強ギャル」「今の雰囲気も好き」などと話題となっている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。倉八は「プサン編」からの継続で「ハロン編」に参加した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
