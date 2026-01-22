¡ÖÂÃ¤òÅÇ¤«¤ì¡¢½³¤é¤ì¤¿¡×¸µK-POP¥¢¥¤¥É¥ë¡¢¡ÈÃÏ¹ö¤Î¥¢¥¤¥É¥ë»þÂå¡É¤ò²óÁÛ¡¡¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤Ï¡Ø¥¤¥«¥²¡¼¥à¡Ù½Ð±éÇÐÍ¥¤â
¡Ø¥¤¥«¥²¡¼¥à¡Ù¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥¤¥à¡¦¥·¥ï¥ó¤òÇÚ½Ð¤·¤¿¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡ÖZE:A¡ÊÄë¹ñ¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¡Ë¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¡¢¸½ºß¤Ï¥¿¥¯¥·¡¼±¿Å¾¼ê¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯¥¥à¡¦¥Æ¥Û¥ó¤¬¡¢¡ÈÃÏ¹ö¤Î¥¢¥¤¥É¥ë»þÂå¡É¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
1·î21Æü¡¢YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥Í¥¯¥¹¥È¥Æ¥Û¥ó¡×¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¡Ö¡Ø¤¢¤Îº¢¤Ï¤³¤ì¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤À¤Ã¤¿¡Ùº£¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤ÏÁÛÁü¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¡ÈÂè2À¤Âå¥¢¥¤¥É¥ëÊ¸²½¡É¥È¡¼¥¯¡ÊSSUL¡Ë¡×¤È¤¤¤¦Æ°²è¤Ç¡¢¥¥à¡¦¥Æ¥Û¥ó¤Ï¥¿¥¯¥·¡¼±¿Å¾¼ê¤È¤·¤Æ¾èµÒ¤ò¾è¤»¤¿¡£
¡ÚÃíÌÜ¡Û´Ú¹ñ·ÝÇ½³¦¤Î°Ç¡©K-POP¥¢¥¤¥É¥ë¡¢¿·¿Í»þÂå¤Î²á¹ó¥¨¥Ô¥½¡¼¥É
¾èµÒ¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Ç¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤¤¿¸å¤Ë¥¢¥Ñ¥ì¥ë¶È³¦¤ØÅ¾¿¦¤·¤¿¤È¼«¸Ê¾Ò²ð¤·¡¢¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¤¿¤Á¤ÏËÜÅö¤ËÂçÊÑ¤½¤¦¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¥¥à¡¦¥Æ¥Û¥ó¤Ï¡¢¡Ö¤½¤¦¤À¡£¤´ÈÓ¤âÈ´¤¤¤Æ¡¢²¥¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¶¦´¶¤·¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿Åö»þ¤ò²óÁÛ¤·¤¿¡£
Èà¤Ï¡Ö¼¼Ä¹¤¿¤Á¤¬ÇÍÀ¼¤òÍá¤Ó¤»¤¿¤ê¡¢ÂÃ¤òÅÇ¤¤¤¿¤ê¡¢Â¤Ç½³¤Ã¤¿¤ê¡¢ÃÙ¹ï¤¹¤ë¤È¡Ø¤³¤Î¥¯¥½ÌîÏº¡Ù¤ÈÅÜÌÄ¤é¤ì¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡ÖÅö»þ¤Ï²»³ÚÈÖÁÈ¤¬½ª¤ï¤ë¤È¡¢ÀèÇÚ¤¿¤Á¤Ë°§»¢¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë°ìÎó¤ËÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤¬¡¢º£¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¸÷·Ê¤â¤«¤Ê¤ê¸º¤Ã¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖÉ½¸þ¤¤Ï²Ú¤ä¤«¤ÊÀ¸³è¤Ë¸«¤¨¤ë¤¬¡¢ËèÄ«ÂÎ½Å¤òÂ¬¤Ã¤Æ¡¢Ç¯¿ô¤ò½Å¤Í¤¿¥°¥ë¡¼¥×¤À¤±¤¬¤ª¤¤¤·¤¤¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤é¤ì¤Æ¡¢¿·¿Í¤Ï¤Û¤È¤ó¤É²ñ¼Ò¤Ë¸·¤·¤¯´ÉÍý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤·¡¢¡Ö¼«Ê¬¤â¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤¤¤¦¿¦¶È¤¬¤¢¤ì¤Û¤ÉÂçÊÑ¤À¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¹ðÇò¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ÖËÍ¤¿¤Á¤Î»þÂå¤Ï·ÈÂÓÅÅÏÃ¤â¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤¿¡×¤È¤â¸ì¤ê¡¢¡Ö¤½¤ì¤¯¤é¤¤¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¤Î¤è¤¦¤Ê´Ä¶¤À¤Ã¤¿¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤âÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤Ï¤º¡×¤ÈÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¥¥à¡¦¥Æ¥Û¥ó¤Ï2010Ç¯¤Ë9¿ÍÁÈ¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×ZE:A¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢2017Ç¯¤Þ¤Ç³èÆ°¡£¤½¤Î¸å¤Ï·ÝÇ½³¦¤òÎ¥¤ì¡¢ÂðÇÛ¤Î»Å»ö¤äÃæ²ÚÎÁÍýÅ¹¤Î±¿±Ä¤Ê¤É¡¢ÊÌ¤Î¿ÍÀ¸¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£