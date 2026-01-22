Cove Pro

SOUNDPEATSは、最大56dB低減のノイズキャンセリング性能を実現したヘッドフォン「Cove Pro」を22日に発売した。価格は8,980円。Amazonにおいて、2月2日23時59分までは7,184円で販売。さらに、限定プロモーションコード「SPMSJKYNS」を入力すると、26% OFFの6,609円で購入できる。

数百件におよぶ頭部測定データに基づいたデザインで、さまざまな頭の形・サイズにフィットするという。250gと軽量で、スイーベルと折りたたみにも対応。収納しやすく持ち運びやすい。

ステンレス製ヘッドバンドは長さを5段階、0.6cm刻みで細かく調整でき、フィットしながらも長時間使用時のズレや圧迫感を軽減する。イヤーパッドにはプロテインレザーと柔らかな低反発メモリーフォームを採用。

ドライバーは、カスタム設計でチタンコーティングされた40mm径振動板を採用した。トランジェント性能の向上と強力なネオジム磁石の採用により、俊敏な音の立ち上がり/立ち下りを実現、微細な音のニュアンスまで忠実に再現するという。

高SN比の小型マイクを左右イヤーカップに各3基配置し、最大56dB低減というノイズキャンセリング性能を実現。周囲の状況をAIが検知しノイズ低減レベルを最適化する「アダプティブノイズキャンセリング」のほか、周囲の雑音を自然に取り除く「風切り音低減」など5種類の動作モードを装備する。音声通話用にも、1基のマイクを搭載する。

Bluetoothのコーデックは、SBC、AACに加え、LDACに対応。ハイレゾの情報量をワイヤレスで楽しめる。さらに、USB-Cでの有線接続再生にも可能で、有線時もハイレゾ再生が可能。マルチポイント接続にも対応する。

iOS/Androidのアプリ「SOUNDPEATS」を使い、10バンドカスタムEQ、聴感テストに基づき聴こえを最適化するアダプティブイコライザー、空間オーディオやLDACのオン/オフといった各種設定とカスタマイズが可能。

最大約95時間(ANC無効/音量50%時)の連続再生ができ、10分のチャージで11時間の再生が可能な急速充電にも対応する。

Amazonでセールを実施

Amazonにおいて、Cove Proを含む下記6モデルが特別価格で販売される。限定プロモーションコードを入力すると、最大33% OFFとなる。セール期間は22日9時～2026年2月2日23時59分まで。

【対象製品と割引率】

Cove Pro 8,980 7,184円 → 6,609円 26% OFF Air5 Pro+ 15,380円 → 11,319円 26% OFF CCイヤーカフ 7,580円 → 5,088円 33% OFF H3 15,880円 → 11,797円 26% OFF Clip1 9,980円 → 6,975円 30% OFF C30 4,980円 → 3,661円 26% OFF

【限定プロモーションコード】

C30、Clip1 :SPZYC1C3NS その他4製品 :SPMSJKYNS