º´Æ£ÂöËá¤ÎÂ©»Ò¡¢ô¥ÂÀÏºÊ³Æ®Ãæ¡ª¡¡¥»¥Ê¡¢¥·¥å¡¼¥Þ¥Ã¥Ï¤é¤òÇÚ½Ð¤·¤¿ÅÐÎµÌç¡¡¥Þ¥«¥ªGP¼èºàµ¡Ê¸åÊÔ¡Ë¡ÚÉÔÄê´üÏ¢ºÜ¡§ÂçÃ«Ã£Ìé¤Î¤É¤³¤Ë¤â½ñ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÏÃ #3¡Û
º´Æ£ÂöËá¤È¤ÎºÆ²ñ
¥ì¥Ý¡¼¥È¤ÎºÇ¸å¤Ë¡¢¥Þ¥«¥ªGP¤Ç»ÅÆþ¤ì¤Æ¤¤¿¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿ÅÚ»ºÏÃ¤òÈäÏª¤·¤¿¤¤¡£
¡Ú²èÁü¡Ûº´Æ£ÂöËá¤ÎÂ©»Ò¡¢º´Æ£ô¥ÂÀÏºÁª¼êÊ³Æ®Ãæ¡ª¥Þ¥«¥ªGP2025¡¡Á´3Ëç
¥×¥ì¥¹¥»¥ó¥¿¡¼¤ËÆþ¤í¤¦¤È¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢µìÃÎ¤Î¾¾ËÜ¹ÀÌÀ¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤ÈÁø¶ø¤·¤¿¡£Èà¤Ï20Ç¯°Ê¾å¤âº´Æ£ÂöËáÁª¼ê¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¿¿ÍÊª¤Ç¡¢¤½¤ó¤Ê¾¾ËÜ¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤¬¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÂöËáÁª¼ê¤¬¤³¤Î¥Þ¥«¥ª¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡£
¥Þ¥«¥ªGP¤Ë¤Æº´Æ£ÂöËá¡Ê±¦¡Ë¤ÈÂ©»Ò¤Îô¥ÂÀÏºÁª¼ê¡Êº¸¡Ë¡£ ÂçÃ«Ã£Ìé
Èà¤Ë³ÎÇ§¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¤ä¤Ï¤ê¤½¤Î¤È¤ª¤ê¤À¤È¤¤¤¦¡£ÁáÂ®¡¢¾¾ËÜ¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤ËÍê¤ó¤ÇÂöËáÁª¼ê¤È°ú¤¹ç¤ï¤»¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£
¿ô¥õ·î¤Ö¤ê¤Ç´é¤ò¹ç¤ï¤»¤¿ÂöËáÁª¼ê¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤â¤É¤ª¤ê¤Î¾Ð´é¤Ç»ä¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤½¤·¤ÆÈà¤¬¥Þ¥«¥ª¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢Â©»Ò¤Îº´Æ£ô¥ÂÀÏºÁª¼ê¤¬F4¥ì¡¼¥¹¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤Î¤ò±þ±ç¤¹¤ë¤¿¤á¤À¤È¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
»ä¼«¿È¡¢ô¥ÂÀÏºÁª¼ê¤Î¤³¤È¤ÏÈà¤¬¤Þ¤ÀÍÄ¤«¤Ã¤¿º¢¤«¤é¤è¤¯ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢ÆüËÜ¤ÎFIA F4Áª¼ê¸¢¤Ë»²Àï¤·¤Æ¤¤¤¿ºòÇ¯¤Ë¤Ï²¿ÅÙ¤«±þ±ç¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¡Ö¤³¤ì¤ÏÌÌÇò¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤È»ä¤Ï»×¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤³¤ì¤ÏÌÌÇò¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡×
2024Ç¯¤Ë¥Û¥ó¥À¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥¹¥¯¡¼¥ëÎë¼¯¤Ç¥¹¥«¥é¥·¥Ã¥×¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿ô¥ÂÀÏºÁª¼ê¤Ï¡¢¥Û¥ó¥À¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤òÆÀ¤Æ2025Ç¯¥Õ¥é¥ó¥¹F4Áª¼ê¸¢¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢´·¤ì¤Ê¤¤´Ä¶¤Î¤Ê¤«¡¢¥·¥ê¡¼¥º9°Ì¤Ë¿©¤¤¹þ¤à¤Î¤¬Àº°ìÇÕ¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ø¤½¤ì¤Ç¤âÎ©ÇÉ¤ÊÀ®ÀÓ¡Ù¤ÈÂª¤¨¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¤¬¡¢2026Ç¯¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤òÌÜÏÀ¤à¤Ê¤é¡¢¤µ¤é¤Ëµ¯ÇúºÞ¤È¤Ê¤ëºàÎÁ¤¬Íß¤·¤¤¤È¤³¤í¡£¤½¤¦¤·¤¿»×¤¤¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥Þ¥«¥ª¤Ç¤ÎF4¥ì¡¼¥¹¤ËÄ©¤ó¤À¤Î¤Ç¤¢¤í¤¦¡£
¥Þ¥«¥ªGP¤Î¥Ô¥Ã¥È¤Ë¤Æ¡¢º´Æ£ô¥ÂÀÏºÁª¼ê¡Ê±¦¡Ë¤ÈÉ®¼Ô¡£ ÂçÃ«Ã£Ìé
2024Ç¯¤Î¥Õ¥©¡¼¥ß¥å¥é¡¦¥ê¡¼¥¸¥ç¥Ê¥ë»²Àï¡Ê·ë²Ì¤Ï¥ê¥¿¥¤¥¢¡Ë¤ËÂ³¤¯2ÅÙÌÜ¤Î¥Þ¥«¥ª¤È¤Ê¤Ã¤¿ô¥ÂÀÏºÁª¼ê¤Ï¡¢¥Õ¥ê¡¼¥×¥é¥¯¥Æ¥£¥¹¤Ç¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤ò·Ð¸³¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢·è¾¡¥ì¡¼¥¹¤Î¥¹¥¿¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥°¥ê¥Ã¥É¤ò·è¤á¤ëÍ½Áª¥ì¡¼¥¹¤Ç¤Ï3°Ì¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤È·òÆ®¡£
¤·¤«¤·¡¢¥¹¥¿¡¼¥ÈÁ°¤Ë¸åÂ³¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ËÈ´¤«¤µ¤ì¤¿¸å¡¢¼«Ê¬¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ËÌá¤ëºÝ¤Î¼ê½ç¤Ë¥ë¡¼¥ë°ãÈ¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¸«¤Ê¤µ¤ì¤Æ¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¤ò²Ê¤»¤é¤ì¡¢·ë²ÌÅª¤Ë11ÈÖ¥°¥ê¥Ã¥É¤«¤é·è¾¡¥ì¡¼¥¹¤ËÄ©¤à¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢º®Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿·è¾¡¥ì¡¼¥¹¤Ç¤ÏÃå¼Â¤Ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï3°Ì¤Ç¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£·è¾¡¥ì¡¼¥¹Ãæ¤ËÈ¯À¸¤·¤¿¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤Ë¥é¥¤¥Ð¥ë¤¿¤Á¤¬´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¹¬±¿¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢È´¤¤Ë¤¯¤¤¥Þ¥«¥ª¤Î¥³¡¼¥¹¤Ç11ÈÖ¥°¥ê¥Ã¥É¤«¤é3°Ì¤Þ¤ÇÈÔ²ó¤·¤¿¤½¤Î¼êÏÓ¤Ï¥Û¥ó¥â¥Î¡£
º£¸å¤â¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä³¦¤Ç¥¥ã¥ê¥¢¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¹Ô¤¯¤Ë¤Ï¤µ¤é¤Ê¤ëÊ³Æ®¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤â»ö¼Â¤À¤¬¡¢Éã¿Æ¾ù¤ê¤ÎÇ´¤ê¶¯¤µ¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÍß¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£