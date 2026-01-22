技術と革新、そして奇想天外なアイデア

世界でも類まれな、卓越した技術力を誇る日本。その長い歴史と伝統が、興味深く楽しいクルマを数多く生み出す一助となっている。また、缶入りホットコーヒーを販売する道端の自動販売機など、独特の文化を持つ国だからこそ、一風変わったアイデアを形にしてきたという側面もある。

本稿では、AUTOCAR英国編集部が世界的に重要かつ素晴らしい日本車を厳選し、アルファベット順で24台紹介する。



（翻訳者注：各モデルの名称、装備、性能などは基本的に海外仕様に準じます。）

オートザムAZ-1

「小型化」は日本が得意とする伝統芸能的な技術であり、オートザムAZ-1はその好例と言える。マツダが生産したAZ-1は、厳しい軽自動車規制を満たしながらも、ミニスーパーカーのような外観を持つ非常にユニークな存在となった。ミドシップに搭載された657ccターボチャージャー付き3気筒エンジンはわずか64psしか出ないが、7000回転まで軽快に回る。さらに車両重量はわずか720kgで、0-97km/h加速8.0秒と十分な性能を発揮する。

マツダはボディキットやホイール、サスペンション、さらにはリミテッドスリップデフといった高性能パーツを「マツダスピード」ブランドとして提供した。スズキ版のキャラは531台の販売に留まったが、AZ-1は4392台を売り上げた。いずれも現在では希少価値の高いコレクターズアイテムとなっている。



オートザムAZ-1

ダイハツ・シャレードGTti

1990年代後半、排気量1.0Lあたりの出力が100psというのはレーシングカーの領域だった。しかし、ダイハツ・シャレードの高性能モデルであるGTtiでは、993cc直列3気筒エンジンからこの数値を絞り出している。ターボチャージャーによって標準仕様よりも出力を高め、0-97km/h加速7.7秒を達成。軽量ホットハッチと呼べる仕上がりとなった。

シャレードGTtiの特徴は加速性能だけではない。シャープな外観と、それに見合う優れたハンドリングも持ち合わせている。シャレードはラリーカーとしても驚くほど有能で、英ロンバードRACラリーやサファリ・ラリーなど多様なイベントで活躍した。1993年にGTtiの後継として登場したGTiも楽しいが、やはりGTtiが至高である。



ダイハツ・シャレードGTti

ダットサン240Z

1960年代後半、手頃で信頼性の高い日本製のバイクが二輪業界を揺るがしていたのと同様に、ダットサン240Z（日本名：フェアレディZ）は四輪スポーツカー界に革命をもたらした。1969年に発売された240Zは、153psの6気筒エンジンを搭載し、0-97km/h加速8.1秒という性能を発揮。英国のMGBを上回った。

オープンモデルは存在しなかったが、1974年に登場した260モデルを含めると、62万2649台が販売された。特に米国では大きな成功を収めている。



ダットサン240Z

ヒットした理由は明白だ。アルブレヒト・ゲルツ氏がデザインした流麗なクーペフォルムに加え、卓越したハンドリング性能を備え、欧州のライバル車のような頻繁なメンテナンスも必要としなかった。

ホンダ・シビック

日本で最も長命なモデルの1つであるホンダ・シビック。初代は1973年に登場し、その名声は今も衰えない。時代とともにシビックはサイズと仕様を拡大し、クーペ、ホットハッチ、ハイブリッドモデルへとラインナップを広げた。自動車業界のバロメーターとして、シビックほど時代と調和したモデルは少ない。

また、2代目シビックをベースにしたトライアンフ・アクレイムというモデルも販売された。ローバーも、シビックをベースに200と400を開発した。現在までにシビックは累計2800万台以上を売り上げている。



ホンダ・シビック

ホンダNSX

ホンダが最高のスーパーカーを創り出そうと決意した結果、1990年に誕生したのがNSXだ。2977ccのV6エンジンを含め、あらゆる部分がゼロから設計された。レジェンドのV6エンジンとボアストロークは共通しているが、鋳造部品や細部はすべて異なる。NSXを完璧に仕上げようとしたホンダの姿勢の表れだ。F1ドライバーのアイルトン・セナ氏もオールアルミ製シャシーのダイナミクス開発に協力した。

NSXは最高速度253km/h、0-97km/h加速5.3秒を達成し、日常使用にも耐えた。後年の改良でさらに加速性能が向上したが、1990年から2005年にかけて年間1000台以上を販売することは稀だった。こだわりの強いホンダが生んだ、こだわりの強い人のためのクルマである。



ホンダNSX

ホンダS2000

誕生日の贈り物としては最高の品ではないだろうか。ホンダは創立50周年を記念し、2.0Lのエンジンを搭載した2人乗りスポーツカーを世界に贈った。エンジンはオールアルミ製で可変バルブタイミングのV-TECを採用し、242psを発生。1999年の発売当時、排気量1.0L当たりで最高峰の出力性能を誇った。

S2000は、10年間で10万台以上が売れた。BMW Z4やポルシェ・ボクスターといったライバルに対しても、当時も今も変わらぬ特別な存在である。



ホンダS2000

いすゞ・トゥルーパー

初代いすゞ・トゥルーパー（日本名：ビッグホーン）は1981年にデビューしたが、欧州市場に上陸したのは1987年になってからだった。登場と同時にランドローバー・ディフェンダーやトヨタ・ランドクルーザーにとって脅威となった。本格的なオフロード性能を持ちながら高速道路でも使うことができ、特に1988年に大型のガソリンエンジンとディーゼルエンジンが追加されてからはその傾向が強まった。

2代目トゥルーパーは1991年に登場し、ランドローバー・ディスカバリーとの競争を繰り広げた。デザイン面でディスカバリーほどの革新性はなかったが、50万台以上売れた初代モデルの人気を引き継ぎ、多くのファンを惹きつけた。初代モデルは最終的に、世界各地で14もの名称で販売された。



いすゞ・トゥルーパー

レクサスLFA

自国の優れた技術力を世界に示そうと、日本ほど特注モデルを頻繁に投入する国は稀だ。レクサスLFAは、スーパーカーの新時代を定義する500台限定生産モデルだった。構造材のほぼすべてがカーボンファイバーで、4.8L V10エンジンの回転数があまりに速いため、それに追いつくデジタル回転計が設計されたほどだ。

レクサスは投機目的での購入を防ぐため、米国のディーラーでは中古車の取引価格を慎重にコントロールし、市場価格か元の定価のいずれか低い方の金額でのみ売却できるようにした。LFAは鮮烈な印象を残し、そのスタイリングは現代のトヨタ・スープラにも影響を与えている。



レクサスLFA

レクサスLS

1989年に発表されたレクサスLS（日本名：トヨタ・セルシオ）は、ブランド自体を含めすべてが新しかった。レクサスはトヨタの高級車部門ではあるが、独立ブランドとして欧州や米国の高級車メーカーに対抗することを目指したのだ。そのためには、あらゆる面でライバルを凌駕する必要があった。

LSの4.0L V8エンジンは異様なほど滑らかで静かだ。ラグジュアリーな乗り心地と、装備の充実度はメルセデス・ベンツSクラスを霞ませるほどだった。LSの真骨頂は細部へのこだわりにある。デジタル制御のエアコンで0.5度単位の細かい温度調節を実現した初の市販車でもある。



レクサスLS

こうした精密さは、すべての高級車ユーザーの好みに合うわけではなかった。そして今なお、多くの地域でレクサスのブランドイメージは古参ライバルに及ばない。しかし、LSが競合他社を揺さぶり、大幅な性能向上を促したことは間違いない。他社はまずLSを購入し、分解してその秘密を探っていたのだ。

マツダMX-5

マツダMX-5（日本名：ロードスター）は、あらゆる面で日本が生んだ最重要モデルと言える。オープンの2シータースポーツカーというカテゴリーを消滅の危機から救い、30年以上にわたりマツダの収益源となり、何百万ものドライバーにシンプルなオープンドライブの喜びをもたらした。4世代で100万台以上が生産された事実がすべてを物語っている。

それにもかかわらず、自らの輝かしい実績に安住することなく、マツダは着実に改良を重ねてきた。それも、闇雲にパワーを追求するのではなく、性能、グリップ、そして後輪駆動ならではのハンドリングの適切なバランスを保つことに細心の注意を払ってきたのだ。



マツダMX-5

マツダRX-7

マツダのロータリーエンジンへの不思議なほど強いこだわりは称賛に値する。滑らかで高回転型のロータリーエンジンは、スタイリッシュなスポーツカーにはまさにうってつけのユニットだった。初代RX-7は明らかにポルシェ924に対するマツダの挑戦状だったが、後期にはさらなる高みを目指していた。

いずれのモデルも他とは一線を画すユニークな存在であり、RX-7を購入した人々は、そのエンジンとアプローチに惚れ込んでしまった。コンパクトなエンジンが低い位置に搭載され、卓越したハンドリングを実現しているため、維持費の高さを補って余りある。残念なのは、販売台数50万台近くを記録した初代モデルの成功を、後のモデルが引き継げなかったことだ。



マツダRX-7

（翻訳者注：この記事は「後編」へ続きます。）