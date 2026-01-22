美保純、趣味の手描きイラストに反響 過去には“推し”のHANAのメンバー描く「えー これはすごい」「額装して飾りたいィィィィイ!!」
俳優の美保純（65）が21日、自身のインスタグラムを更新。「趣味だよん」と手描きイラストを披露し、反響を呼んでいる。
【写真】「えー これはすごい」HANAのメンバーほか、美保純の手描きイラスト
美保はたびたび、自作のイラストをインスタで公開。“推し”だという7人組ガールズグループ・HANAのメンバーを描いたり、甥っ子を描いたりと、モノクロやカラー絵などさまざまなタッチのイラストを紹介している。
この日は「ホッチキスな私」とつづり、自画像と思われるカラーイラストを投稿。
コメント欄には「えー これはすごいです、純さん もう芸術の世界に足踏み入れているではありませんか」「独自な世界観 色気があるね」「いい〜ね」「相変わらず素晴らしい!!! 額装して飾りたいィィィィイ!!!!!!!」などと、上手さやセンスを称賛する声が多数寄せられている。
