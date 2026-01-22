美保純　※2017年撮影（C）ORICON NewS inc.

　俳優の美保純（65）が21日、自身のインスタグラムを更新。「趣味だよん」と手描きイラストを披露し、反響を呼んでいる。

【写真】「えー これはすごい」HANAのメンバーほか、美保純の手描きイラスト

　美保はたびたび、自作のイラストをインスタで公開。“推し”だという7人組ガールズグループ・HANAのメンバーを描いたり、甥っ子を描いたりと、モノクロやカラー絵などさまざまなタッチのイラストを紹介している。

　この日は「ホッチキスな私」とつづり、自画像と思われるカラーイラストを投稿。

　コメント欄には「えー これはすごいです、純さん もう芸術の世界に足踏み入れているではありませんか」「独自な世界観 色気があるね」「いい〜ね」「相変わらず素晴らしい!!! 額装して飾りたいィィィィイ!!!!!!!」などと、上手さやセンスを称賛する声が多数寄せられている。