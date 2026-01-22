歌舞伎俳優の中村鶴松、3月の春暁歌舞伎特別公演も休演 サイトが配役変更を発表「深くお詫び申し上げます」【変更一覧】
東京都内の飲食店のドアを蹴って壊したとして警視庁に18日、建造物損壊の疑いで現行犯逮捕された歌舞伎俳優の中村鶴松（本名・清水大希）について、『春暁歌舞伎特別公演2026』の公式サイトが22日までに、鶴松の休演と配役の変更を発表した。
【写真】それぞれクールなポーズを取った中村鶴松ら歌舞伎俳優たち
サイトでは「中村鶴松 休演と配役変更のお知らせ」と題したお知らせを掲載。「『春暁歌舞伎特別公演2026』に出演を予定しておりました中村鶴松ですが出演を見合わせることとなりました」と伝えた。
中村勘九郎、中村七之助が出演するほか、『墨塗女』の代役は中村いてうが勤める。サイトでは「お客様をはじめ、関係する皆様にはご迷惑ならびにご心配おかけいたしますことを深くお詫び申し上げます」と結んだ。
3月7日の府中（東京）を皮切りに、練馬（東京）、静岡、愛知、大田（東京）、茨城、神奈川、大阪、福岡、佐賀、青森、
鶴松を巡っては、東京・浅草公会堂で公演中の舞台「新春浅草歌舞伎」が18日に急きょ休演。21日には所属事務所「ファーンウッド」が当面の間、鶴松が謹慎すると発表し、松竹も2月1日に初日を迎える歌舞伎座『猿若祭二月大歌舞伎』の休演を伝えている。
■『春暁歌舞伎特別公演2026』中村鶴松休演と配役変更
変更前
一、トークコーナー
中村勘九郎
中村七之助
中村鶴松
三、墨塗女
万之丞 中村勘九郎
太郎冠者 中村鶴松
花野 中村七之助
変更後
一、トークコーナー
中村勘九郎
中村七之助
三、墨塗女
万之丞 中村勘九郎
太郎冠者 中村いてう
花野 中村七之助
