あんり、ぼる塾は「音楽性がない」 補強案は“ウクレレツッコミ”
お笑いトリオ・ぼる塾（田辺智加／42、あんり／31、きりやはるか／30）が22日、都内で行われた『セブン-イレブン・ジャパン 新スイーツ発表会』に登壇。ぼる塾を“リニューアル”するためにウクレレに挑戦していることを明かした。
【写真】「ん〜！」美味しそうな表情を浮かべる綱啓永
セブン-イレブン・ジャパンのスイーツがリニューアルされるという発表があったこの日、これにちなんで「リニューアルしたいこと」を聞かれ、「ぼる塾って、育休中のメンバー含めて4人いて、音楽性がないんですよ」と切り出したあんりは、「リニューアルするんだったら音楽性が必要なんじゃないかと思って、私、去年からウクレレを習っているんですよ」と告白した。
しかし「体験レッスンをまだ2回しか行ってない」と明かし、その上で「今年はこそ本気でレッスンをして、ウクレレを入れたい。ぼる塾に音楽性を入れたいと思います」と意気込んだ。
また「4人でできること、3人でできること、ちょっとやりたいですね。“ウクレレツッコミ”とかもできますし」とにっこり。「たまになんてツッコんだらいいかわかんないときあるんですよ、2人両方からボケられると。ウクレレちゃらん、って鳴らすだけで済むように」と提案すると、きりやも田辺も賛同。きりやは「営業回ろう」と前向きな姿勢を見せていた。
そのほか、俳優の綱啓永（27）が登壇した。
