新党「中道改革連合」は、22日午後、結党大会を開き、正式にスタートを切ることになります。国会記者会館から中継です。

23日に解散が迫る中、党の立ち上げはギリギリ間に合った形です。党の名前や政策が超短期決戦でどこまで浸透するかが勝敗のカギを握ります。

中道改革連合・野田代表「何とか今日間に合ったということに対して、一定のやっとここまで来たかという感じと、いよいよ明日から始まるなという感じと錯綜してますよね」

野田代表は新党について「穏健保守、リベラルが結集する器となり政界再編の一里塚にしたい」と強調しました。

新党中道は22日午後、党大会を開きます。立憲・公明の衆議院議員のほとんどが参加し、およそ160人のスタートとなります。共同代表には野田氏・斉藤氏が、共同幹事長には安住氏、前国交相の中野氏が就任する方向です。

中道の看板政策は「恒久的な食料品の消費税ゼロ」です。消費税については与党側が期限については「2年間」に限定している事、また、実現性については「今後、検討を加速する」としている点について、ある中道幹部は「うちはすぐ減税するが自民は『やるかを検討する』とあいまいな公約だ」と違いを強調しています。

また、国民民主党も22日午後に公約を発表します。「もっと手取りを増やす」をキャッチコピーに、消費税5％への引き下げや住民税の控除額の引き上げなどを訴える考えです。