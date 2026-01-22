¡ÖÍ§¿Í¤ÈÊ²¤²Ð¤ËÍè¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¹Í¤¨¤ÆÀ¸¤¤è¤¦¤è¡¢¤È¤¤¤¦Êý¸þ¤ÇÏÃ¤¬¤Þ¤È¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×·Ü¤Î´Ý¾Æ¤¤Ï´ÊÃ±¤Ë¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡ª¡©¢ª¡Ö¤¿¤À¤¿¤À¥¢¥ë¥ß¥Û¥¤¥ë¤ÇÄ©¤à»ÑÀª¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×
¡¡Ìî³°¤Ë¤Æ·Ü¤Î´Ý¾Æ¤¤ËÄ©¤àÉ÷·Ê¤ò¼Ì¤·¤¿2Ëç¤Î¼Ì¿¿¤¬¡ÖX¡×¤ÇÂç¤¤¯ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥Ð¡¼¥Ù¥¥å¡¼¥°¥ê¥ë¤ÎÌÖ¤ËÉß¤«¤ì¤¿¥¢¥ë¥ß¥Û¥¤¥ë¤Î¾å¤ËÄÃºÂ¤¹¤ë¤Î¤ÏÆ²¡¹¤¿¤ë´Ý·Ü¡ª¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¥·¥ó¥×¥ë²á¤®¤ë¤³¤ÎÄ´ÍýË¡¤Ç¤Þ¤ë¤Þ¤ë°ì±©¾Æ¤¾å¤¬¤ë¤Î¤«¡Ä¡ª¡©ÌµËÅ¤È¤â¤¤¤¨¤ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ï¤³¤Î¸å¡¢°Õ³°¤Ê·ëËö¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÆü¤Ï¤È¤Ã¤×¤êÊë¤ì¤Æ¡Ä¡Ä¤ä¤Ã¤È½ÐÍè¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¡ª
¤³¤ó¤Ê¤Ò¤È¸À¤È¤È¤â¤Ë²Ð¤Ë¤«¤±¤ëÁ°¤Î´Ý·Ü¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡Ö¤ß¤Í¤ë¤Ð¡×¡Ê@minerva_owl1¡Ë¤µ¤ó¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¤¹¡£¤½¤Î²Ì´º¤Ê»ÑÀª¤ò¾Î¤¨¤ëÀ¼¤Î¤Û¤«¡¢¡Ö¤³¤¦¾Æ¤¤¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¡×¤È¤¤¤¦Äó°Æ¤ä½õ¸À¤ÎÀ¼¤¬Â¿¿ô¥ê¥×¥é¥¤Íó¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥À¥Ã¥Á¥ª¡¼¥Ö¥ó¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢²¼¤Ë²ÐÎÏ¤¬ÅÁ¤ï¤ë¥¿¥¤¥×¤ÎÊ²¤²ÐÂæ¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¤¿¤À¤¿¤À¥¢¥ë¥ß¥Û¥¤¥ë¤ÇÄ©¤à¤½¤Î»ÑÀª¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¾Ð¡×
¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¥ã¥ó¥×ÈÓ¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ç¤¹¤Í¡ªÈþ¤·¤¤Í¼ÍÛ¤È°ì½ï¤Ë¡¢ºÇ¹â¤Î»×¤¤½Ð¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¡×
¡Ö¥Û¥¤¥ë¤Ç¤¯¤ë¤ó¤Ç¡¢ÌÖ¤ò¤È¤ê¡¢²Ð¤ò¾Ã¤µ¤Ê¤¤ÄøÅÙ¤ËÃº¤Ë¶á¤Å¤±¤ÆÅ¾¤¬¤·¤Ê¤¬¤é¾Æ¤¯¤È¡¢1»þ´Ö¤¯¤é¤¤¤Ç²¿¤È¤«¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹ ÃúÇ«¤Ê¾Æ¤°ò¤ß¤¿¤¤¤Ê¤«¤ó¤¸ ¶â¤Î¥Ð¥±¥Ä¤ä¥Ü¡¼¥ë¤ò¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤·¤Æ¾ø¤·¤Ä¤Ä¾Æ¤¯¤Î¤Ê¤é¡¢¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡×
¡Ö¤³¤ìÉáÄÌ¤ËÃº¤¢¤ë½ê¤Ë¥¢¥ë¥ß¥Û¥¤¥ëÉß¤¤¤Æ·Ü¤òÃÖ¤¤¤ÆÌÖ¤Î¾å¤ËÃºÃÖ¤±¤Ð¥ª¡¼¥Ö¥ó¤ÎÌò³ä¤·¤Æ¾Æ¤±¤¿¤È»×¤¦¤è¡© ²¼¤ÏÍ½Ç®¤ÇÇ®¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤·¡Ä¡×
¡Ö¤Þ¤À¤¤¤±¤ë¡Ä¤Þ¤À¤¤¤±¤ë¤è Á´Éô¥Û¥¤¥ë¤ÇÊñ¤ó¤ÇÌÖ³°¤·¤ÆÄ¾¤ËÃºon¤À¤è¡×
¡Ö¥¢¥ë¥ß¥Û¥¤¥ë¤Ë¤¯¤ë¤ó¤ÇÃº¤ÎÃæ¤ËÆþ¤ì¤Á¤ã¤¦¤Î¤¬Àµ²ò¤À¤è¡Ä¡×
¡¡¤·¤«¤·°Æ¤º¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡¢¤ß¤Í¤ë¤Ð¤µ¤ó¤ÏÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Åê¹Æ¤ËÂ³¤±¤Æ¡¢½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤¿¥Á¥¥ó¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼Ì¿¿¤Ï¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ò¤È¸À¤È¤È¤â¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡Ä¤¿¤À¥Ð¡¼¥Ù¥¥å¡¼¾ì¤Ï¤¹¤Ã¤«¤ê°Å¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¾Æ¤¾å¤²¤ë¤Î¤Ë¤«¤Ê¤ê¤Î»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤í¤¦¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡¤ß¤Í¤ë¤Ð¤µ¤ó¤Ë´Ý·Ü¤Þ¤ë¤Þ¤ë°ì±©¤ò¾Æ¤¾å¤²¤¿»þ¤Î¤³¤È¤ò¤ªÊ¹¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£
³°¤Ï¿¿¤Ã°Å
¡½¡½¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¡Ö´Ý¾Æ¤¡×¤Ë¡©
ÉáÄÌ¤Ë¾Æ¤¤¤Æ¤âÉ½ÌÌ¤·¤«¾Æ¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥¢¥ë¥ß¥Û¥¤¥ë¤Ç¥°¥ë¥°¥ë´¬¤¤Ë¤·¤Æ¥ª¡¼¥Ö¥ó¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸þ¤¤âÎ¢¤Ë¤·¤¿¤ê¡¢²£¤Ë¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢Á´ÂÎ¤òËþÊ×¤Ê¤¯¾Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¡Ö¤´¿´ÇÛ¤ª¤«¤±¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¤á¤Á¤ã»þ´Ö¤«¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢²¿¤È¤«ÄÌ¤ê¤Þ¤·¤¿¡Á¡ª¡×¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢·ë¶ÉÆù¤Ë²Ð¤òÄÌ¤¹¤Î¤Ë¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤Î»þ´Ö¤¬¡©
2¡Á3»þ´Ö¤Ï¤«¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡ª½ÐÍè¾å¤¬¤ëº¢¤Ë¤Ï³°¤Ï¿¿¤Ã°Å¤Ç¤·¤¿¡ª¼ã´³²Ð¤¬ÄÌ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤Ï¡¢¥Ð¥é¤·¤Æ¸ÄÊÌ¤Ë¥¢¥ë¥ß¥Û¥¤¥ë¤ÇÊñ¤ó¤Ç¾Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¶õÊ¢¤¬ºÇ¹â¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¹
¡½¡½¤ªÌ£¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡£
±ö¸ÕÜ¥¤È¥Ï¡¼¥Ö¤À¤±¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¶Ã¤¯¤Û¤É¤ª¤¤¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¤«¤Ê¤ê»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¶õÊ¢¤âÁêÅöÂç¤¤Ê¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤´Í§¿Í¤âËþÂ¡©
Í§¿Í¤âËþÂ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Í£°ì¤ÎÆñÅÀ¤Ï¡¢ÎÌ¤¬Â¿¤¹¤®¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡ª2¿Í¤Ç¿©¤Ù¤ë¤Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«ÂçÊÑ¤Ç¡¢ÆÃ¤Ë¤à¤ÍÆù¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£2¿Í¤È¤â¡¢Ä»¤à¤ÍÆù¤Ï¤·¤Ð¤é¤¯¤¤¤¤¤«¤Ê¡Ä¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
´Ý¾Æ¤Ä©Àï¼Ô¤¿¤Á¤«¤é¤ÎÀ¼¤â
¡¡·Ð°Þ¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ë¡Ö¶õÊ¢¤âÁêÅöÂç¤¤Ê¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤ËÀâÆÀÎÏ¤¬¤¢¤ê¡¢¾Æ¤±¤¿¤ªÆù¤Ë¤«¤Ö¤ê¤Ä¤¤¤¿»þ¤Ï¤¤Ã¤È¤â¤ÎÀ¨¤¯ÈþÌ£¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤Ê¡¢¤ÈÁÛÁü¤Ç¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¡¡¥Ý¥¹¥È¤Ë¤Ïµ»ö¼¹É®»þÅÀ¤Ç¡Ö5Ëü·ï¡×¤â¤Î¡Ö¤¤¤¤¤Í¡×¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¤³¤ì¤Û¤ÉÈ¿¶Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ë¤Ï¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¥ã¥ó¥×¾åµé¼Ô¤«¤é¡¢¿§¤ó¤ÊÀìÌçÅª¤Ê½õ¸À¤â¤¢¤ê¡¢¤È¤Æ¤âÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Æ±¤¸¤è¤¦´Ý¾Æ¤¤ò»î¤·¤¿¤³¤È¤Î¤¢¤ë¿Í¤âÂô»³¤¤¤Æ¡¢ÂçÊÑÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¡×¤ÈÏÃ¤¹¡¢¤ß¤Í¤ë¤Ð¤µ¤ó¡£
¡ÖÀ®¸ù¤·¤¿¤éºÇ¹â¡¢¼ºÇÔ¤·¤Æ¤âÎÉ¤¤»×¤¤½Ð¤Ë¡×
¡Ö¤³¤ÎÄ»¤¬Í§¿Í¡©¤ÈÊ¹¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Í§¿Í¤Ï°ì±þ¿Í´Ö¤Ç¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¤ª¤¤¤·¤½¤¦¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¨¤Ð»ä¤ÎÊý¤¬¥Á¥¥ó¤Ç¤¹¤Í¡Á¡×
¡Ö²æ¡¹¤â¾Æ¤±¤¿»þ¤Ë¤ÏÇú¾Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¥·¥å¡¼¥ë¤Ê³¨ÌÌ¤Ç¤¹¤è¤Í¡Á¡ª¡×
¤È¤¤¤¦¤ß¤Í¤ë¤Ð¤µ¤ó¡£
¡¡º£²ó¤ÎÅê¹Æ¤ò¸«¤Æà°ìÅÙ¤Ï·Ü¤Î´Ý¾Æ¤¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê¡Á¡¢¤Ç¤â¼ºÇÔ¤·¤¿¤é¡Äá¤È¤¿¤á¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤ß¤Í¤ë¤Ð¤µ¤ó¤Ï¡ÖÊ²¤²Ð¤Ç¾Æ¤¤¤¿¿©¤ÙÊª¤ÎÌ£¤Ï³ÊÊÌ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¡Ø¼«Ê¬¤â¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤«¤Ê¡Ù¤È»×¤¦¿Í¤ÏÀ§Èó¤ä¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¤¦¤Þ¤¯¹Ô¤±¤ÐºÇ¹â¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ºÇÔ¤·¤Æ¤âÏÃ¤Î¥Í¥¿¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤È¤Æ¤âÎÉ¤¤»×¤¤½Ð¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¼«Ê¬¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤È°ì½ï¤ËÊ²¤²Ð¤ò¤·¤¿µ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¼«¿È¤ÎÂÎ¸³¤ò¤Õ¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¤Þ¤¤¤É¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹ÆÃÌó¡¦»³ËÜ ÌÀ¡Ë