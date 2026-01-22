見た目がかわいいと思う「青森県のお土産」ランキング！ 2位「パティシエのりんごスティック」を抑えた1位は？【2026年調査】
白い景色に包まれる季節になると、旅先で手に取るお土産にも自然とときめきを求めたくなります。味だけでなく、思わず写真に収めたくなるような愛らしいデザインは、旅の余韻を長く楽しませてくれる存在です。
All About ニュース編集部は1月9日、全国10〜60代の男女250人を対象に「お土産」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、見た目がかわいいと思う「青森県のお土産」を紹介します！
回答者からは「赤でシンプルだけどリンゴも書いてあってかわいい」（20代女性／千葉県）、「パッケージが鮮やかで華やかな印象があり、写真映えすると思うから」（30代女性／大阪府）、「おしゃれなパッケージだと思います。袋がやや透明で中身が少し見えているのがかわいいと思います」（20代女性／東京都）などのコメントがありました。
回答者のコメントを見ると「本当に水の中にぷかぷか浮いていそうな丸いフォルムがかわいらしい」（40代男性／三重県）、「ねぶたをモチーフにした見た目がかわいいからです」（20代男性／宮城県）、「青森の『ねぶた祭』で飾られる金魚灯籠をモチーフにした、一目惚れ必至の和菓子です」（60代男性／香川県）といった声がありました。
※回答者のコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
2位：パティシエのりんごスティック（ラグノオ）／63票2位は、ラグノオの「パティシエのりんごスティック」でした。青森県産のりんごをたっぷり使い、パイ生地で包んで焼き上げたスイーツは、シンプルな個包装が魅力。スティック状の見た目と食べやすさも相まって、お土産として人気を集めています。
1位：金魚ねぶた（上ボシ武内製飴所）／64票1位は、上ボシ武内製飴所の「金魚ねぶた」でした。青森の夏の風物詩「ねぶた祭り」の金魚ねぶたを模した鮮やかな包み紙と、コロンとした羊羹の愛らしさが人気。ペースト状にした青森県産紅玉りんごが入っているので、味でも青森らしさを楽しめます。
