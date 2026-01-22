人気カップルYouTuber、恋人と100カ月を迎える！ ラブラブショット公開「すご！」「理想のカップルすぎます」
YouTubeチャンネルの登録者数48万人超えのカップルYouTuber「僕とありちゃん」のアリスさんは1月21日、自身のInstagramを更新。恋人のユウマさんとの交際が100カ月を迎えたことを報告し、ファンからは祝福の声が多数上がっています。
【写真】アリス、かわい過ぎるカップルショット
さらに、アリスさんは2人の関係性について、「今まで喧嘩もたくさんしてきて“大っ嫌い”ってなることも多かったけど 結局“ダイスキ”ってなることの方が何億倍も多かったんだなぁこれが」とコメントし、最後は「これからもわがまま彼女をよろしくナ」と締めくくりました。
この投稿にファンからは、「とても仲が良くて理想のカップルすぎます！」「これからも応援してます！！！」「50代のおばちゃんだけど2人が大好き」「１００ヶ月すご！」「2人は憧れの存在」「尊いほんとに尊い」「幸せそうで私まで幸せ」との声が寄せられています。
(文:勝野 里砂)
「これからもわがまま彼女をよろしくナ」アリスさんは「100month」とつづり、8枚の写真を掲載しました。1枚目には、花束を抱えて顔を寄せ合うアリスさんとユウマさんが写っています。
「気温2℃で凍えながら撮った」2人は「僕とありちゃん」のInstagramアカウントでも、同日の投稿で交際100カ月記念の写真を掲載しています。「ちなみに外で写真撮ってる時 気温2℃で凍えながら撮った笑笑」とのこと。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
