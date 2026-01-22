金利1.25％のSBJ銀行「100万円上限定期預金＜ミリオくん＞」に10万円を1年間預けたら、利息はいくら？
Q. 金利1.25％の、SBJ銀行「100万円上限定期預金＜ミリオくん＞」に10万円を1年間預けたら、利息はいくら？ネット銀行を中心に金利を引き上げる動きが活発化するなか、SBJ銀行の「100万円上限定期預金＜ミリオくん＞」が気になっている方も多いのではないでしょうか。
そこで10万円を1年間預けた場合、手元に残る利息はいくらになるのか、メガバンクと比べてどの程度の差が出るのか試算してみましょう。
A. 年1.25％なら税引前1250円、20.315％の税金を差し引いた後の受取額は約996円です定期預金で手持ち資金を確実に増やしていくなら、SBJ銀行の「100万円上限定期預金＜ミリオくん＞」（1年・金利1.25％）は注目度が高い商品です。
メガバンクの1年もの定期預金の金利が0.275％であることを考えると、かなり高水準の金利といえるでしょう（いずれも、2026年1月16日時点）。
では、10万円を1年間預けた場合、受取利息はどのくらいになるのでしょうか。
年1.25％の場合、税引前の利息は1250円、そこから20.315％の税金が引かれた受取額は約996円になります。
投資のように元本割れを心配することなく、10万円を預けるだけで1000円弱（約996円）を増やせるのは、高金利な定期預金ならではのメリットです。
なお、メガバンクの定期預金（年0.275％）では、税引前で275円、税引後ではおよそ219円ですから、約4倍の差が生じます。
「はじめての定期預金＜はじめくん＞」もおすすめSBJ銀行は、韓国を代表する新韓金融グループ傘下の「新韓銀行」が全額出資する銀行で、外資系銀行としては国内で2番目に金融庁の免許を取得しています。
同行の「100万円上限定期預金＜ミリオくん＞」は、その名の通り、預け入れできる上限額が100万円とやや低めに設定されている商品で、代わりに優遇金利が適用される点が特徴です。ただし、1人につき開設できるのは1口座と限定されています。
また、はじめてSBJ銀行で口座開設するなら、「はじめての定期預金＜はじめくん＞」もおすすめです。金利はさらにおトクな年1.35％。預入金額は10万円からで、1人500万円まで利用が可能です。
なお、定期預金は元本保証があり安心ですが、途中で解約すると金利が低下してしまいます。利用する際は、当面使う予定のない資金を預け入れるようにしましょう。
(文:All About 編集部)