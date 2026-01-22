日産「新型フェアレディZ」に反響多数！ 待望の「MT」とS30風デザインの進化

日産は新型「フェアレディZ」（マイナーチェンジモデル）を発表しました。

NISMOへのMT追加や足回りの軽量化、基準車のS30風デザイン刷新など、ファン待望の改良が施されています。

【画像】超カッコいい！ これが「新しいZ」 画像で見る（30枚以上）

ユーザーからのどのような反響が寄せられているのでしょうか。

2026年1月、幕張メッセで開催された「東京オートサロン2026」にて、日産はマイナーチェンジした新型「フェアレディZ」に関する開発陣によるトークショーを行い、ファンの声を反映した「深化」の内容が語られました。

まず基準車（標準モデル）のエクステリアは、初代「S30型」を彷彿とさせるデザインへと大幅に変更されました。

ノーズ先端を約30mm延長し、グリルを上下に分割する「センターバー」を追加したほか、フロントノーズには象徴的な「Z」のエンブレムが復活しています。

この変更は見た目だけでなく、ノーズ延長による受圧面積の増加でリフトバランスを適正化し、空気抵抗を増やさずにダウンフォースを稼ぐという機能的な裏付けを持っています。

加えて、S30型のイメージカラーを現代的に解釈した新色「グリーン」が追加され、インテリアに設定された「タンカラー（淡い茶色）」との組み合わせも可能となりました。

■「最初からこの顔が良かった」の声

マイナーチェンジでデザイン刷新、何が変わった？

こうした変更に対し、ユーザーからはデザイン面での反響が多く寄せられています。

特にフロントフェイスの刷新については、「格好良く仕上げてくれた日産 開発陣に感謝」「ほんの少しのデザイン改良。これだけで凄く良くなった」と好意的な意見が見られます。

従来モデルと比較し、「あんなロボットみたいな顔じゃなくて最初からこれで出してよ」「最初からこのようなカッコいいデザインにしなさいよ」といった、今回の変更を正解とする声も複数あがりました。

また、ノーズの形状に関しても「先端の厚さが気になっていたんだよな。これは正解だと思いました」と評価されています。

新色のグリーンについても「かっけー。色も好き」「この新ボディーカラーもいい感じ」といった感想が見受けられます。

全体として「今までのも大好きだが…これもまた良い」「これは絶対、売れる」といった期待の声がある一方で、一部では「あまり変わり映えしない」「違いが分からない」といった意見もありました。

「NISMO」は何が変わった？ 待望のMT採用？

今回の改良で大きな注目を集めたのが、ハイパフォーマンスモデル「NISMO」への6速マニュアルトランスミッション（MT）の追加です。

従来は9速ATのみの設定でしたが、「自らの手で操りたい」という市場の声に応え、シフト操作のショートストローク化や専用のエンジントルクプロフィールの採用など、操る歓びを最大化するチューニングが施されました。

NISMOの進化はトランスミッションだけにとどまりません。

フロントブレーキには2ピースローターを採用し、中心部分をアルミ製にすることで車両トータル約9kgの軽量化を実現しています。

あわせてサスペンションも見直され、リアのショックアブソーバーを適切に動かすことで、軽量化した足回りをしなやかに動かし、限界走行時でも粘りのある足に仕上げられました。

また、ホイールには往年の「Z31型」からインスパイアされた、ディープな造形のダブルスポークタイプが新たに採用されています。

※ ※ ※

基準車とNISMOの進化、ファンにとってはビッグニュースとなったようです。

そんな新型フェアレディZの発売は、2026年の夏頃が予定されています。