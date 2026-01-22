ローソン“値段そのまま”増量キャンペーン開催！ 盛りすぎ人気全35品を50％増量
「ローソン」は、1月27日（火）から4週にわたり、価格据え置きで商品の具材や重量を約50％増量する「盛りすぎチャレンジ」を、全国の店舗で順次実施する（一部商品は先行販売）。
【写真】発売日順で紹介！ 「盛りすぎチャレンジ」全35品一覧
■インパクト抜群
今回の「盛りすぎチャレンジ」では、過去開催で特に人気だった、おにぎり、調理パン、調理麺、店内調理弁当、デザートといった全35品をラインナップ。
第1週は1月26日（月）から順次開始され、天面の生地いっぱいにクリームをたっぷりトッピングした本キャンペーンの定番商品「盛りすぎ！プレミアムロールケーキ」をはじめ、麺の重量を約50%増やした「盛りすぎ！ソース焼そば」や従来品の「ホットコーヒー（L）」と比較して量が約50%以上多い「メガホットコーヒー」など、見た目のインパクトも抜群の商品が並ぶ。
また、2月2日（月）からの第2週は、2種のチーズを使用した「盛りすぎ！ふわ濃チーズケーキ」、照焼チキンを約50%増やして3層に仕上げた「盛りすぎ！照焼チキンたまごサンド」など人気商品に加えて、思わず「甘すぎ」と唸る「飲む杏仁豆腐 （甘すぎ）」といったユーモアあふれるラインナップもそろう。
さらに2月9日（月）からの第3週には、「盛りすぎ！大きなチョコシュー（チョコクリーム＆ホイップ）」、「盛りすぎ！ふわもち生シフォン」、「盛りすぎ！鶏のから揚げ弁当」、「盛りすぎ！でからあげクン夢のMIX味」らを展開。
そして2月16日（月）からの4週目は、「盛りすぎ！くちどけショコラクレープ」、「盛りすぎ！ツナたまごサンド」、「東ハト 5倍でっかいキャラメルコーン 濃厚キャラメル味 50%増量 83g」などが用意され、人気の味を存分に楽しむことができる。
