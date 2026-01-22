山形県米沢市で男性がカッターナイフのようなもので首を切られた事件で犯人は現在も逃走しています。警察は聞き込み捜査をするなどして犯人に関する情報を集めています。

【写真を見る】犯人は未だ逃走中...米沢市住宅街切りつけ事件 警察は聞き込み捜査などで情報集める（山形）

この事件はおととい午後０時４５分ごろ、米沢市本町一丁目で３０代の男性がカッターナイフのようなもので首を切られ軽いけがをしたものです。

車で帰宅した男性が車から降りたところ突然背後から首を切られました。男性が振り返ったところ犯人は走って南の方向に逃げたということです。

犯行時間は１分程度だったとみられ、犯人が大声をあげるといったことも確認されていません。

犯人は現場付近に潜むことなどはしておらず、現場付近で不審な車なども目撃されていません。

警察は犯人の行方を追うとともに犯人がどのようにして男性に近づいたかも含め調べを進めています。

犯人は性別不明で身長１７０センチくらいの小太り。黒系のコートを着てフードをかぶっていました。黒系のズボンに白のマスクをつけていたということです。

警察は今後も現場周辺で聞き込み捜査などを行い、情報提供を求める方針です。

また、近隣住民に対し安全確保のため、戸締まりを徹底することや、不審者や不審な車を見かけたらすぐに通報するよう呼び掛けています。