5人のミクが夜桜ステージで華麗に舞う！ MMDで作られた『千本桜』MVが幻想的すぎてため息が出る

今回紹介するのは、ニコニコ動画に投稿された『【MMD】5人のミクさんで『千本桜』「Night Butterfly Miku＆カルも式ミク＆China Lolita Miku＆lievre de jade Miku＆ぴるらミクMM2020」』という木花佐久夜さんの動画です。

投稿者メッセージ（動画説明文より）

勇壮、豪快、ヒロイック、そんなMMDに仕上がりました。

昨年Night Butterfly Mikuさんのソロの『千本桜』を作っていますが、今回モーションは新たに作り直しました。

【MMD】5人のミクさんで『千本桜』「Night Butterfly Miku＆カルも式ミク＆China Lolita Miku＆lievre de jade Miku＆ぴるらミクMM2020」

ボカロ界の金字塔、黒うさPによる名曲『千本桜』。楽曲の公開から15年ほど経過したいま、また一つ、ハッとするほど美しいMMD（MikuMikuDance）作品が投稿されました。

今回紹介するのは、5人の初音ミクが特設ステージで華麗に舞い踊るダンスアニメーション。その圧倒的な映像美と、和の情景が織りなす幻想的な世界観に注目です。

本動画の最大の見どころは、衣装も雰囲気も異なる5人のミクによる息の合ったダンスです。着物風の衣装や夜空に映える純白ドレス、透き通るようなネイビーのコスチューム、うさ耳が特徴的なモデルまで、一人ひとりが異なる美しさを放っています。

5人が一斉に桜色の扇子を振り上げる振り付けは、『千本桜』の世界観にぴったり。楽曲にはオーケストラアレンジが用いられており、その豊かな響きが華やかさを増幅させています。

ダンスをより一層引き立てているのが、きらびやかなステージセット。背景には満開の夜桜が咲き誇り、月に照らされ輝く花びらが舞い降ります。

足元のガラスパネルには色とりどりの花が映し出され、月下美人を思わせる白い花が夜空を彩っています。この美しいステージは一護牛乳（銀時愛P）さんがニコニコ静画で公開しているもの「和風ステージ（華）」が使用されています。

『千本桜』が持つノスタルジー性と、MMDによるデジタルな表現が最高の相性を見せてくれています。5人のミクが作り出す幻想世界に興味を持った方は、ぜひ動画を視聴してみてください。

視聴者コメント

すっごい ステージ！ きれい(°0°)

華やかですなぁ

Ｙちゃんと、Ｓｏｕｒ式で、みんな艶やかー

あでやかですね

かわいい

文／高橋ホイコ