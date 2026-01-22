今年で51年目になる『ダイニングバー404(よんまるよん)』。

藤田光雄さんと恵子さんの夫婦で営む人気店。店名の「404」は、マスターの昔からのニックネームだそう。店に入ると、看板ママの恵子さんがカウンターで元気に迎えてくれます。



お昼のオススメは「日替わりランチ(950円/税込み ※平日のみ提供 )」。

その日に二人が食べたいものを作るそうで、その種類は豊富！ヒレカツ、鶏のから揚げ、サバみそなど食べ応えのあるメインに加え、野菜もたっぷり入った彩りおかずがワンプレートに。ボリューム満点でお腹いっぱい満たされます。



それをも上回る人気メニューが「昔ながらのナポリタン(800円/税込み)」。

注文が入ってから茹でるのがこの店の流儀。茹でたて熱々の細麺に、光雄さんしか作れない甘めを感じる〝秘密のソース〟にベーコン・しめじ・玉ねぎ・ピーマンも入りたっぷりからんでいます。なにより大盛りが基本！サラダと味噌汁もついて満足度抜群です。



ほかにも、「タマゴサンド」や「オムライス」「エビフライランチ」など喫茶店の香りが残るメニューも豊富。



通し営業なので、ランチ・カフェ・お酒と訪ねた時間に合わせて多彩な楽しみ方ができるのも魅力的。実家に帰ったような安心感に包まれに、ぶらり訪ねてみてはいかがでしょうか。





◇ダイニングバー404

新潟県新潟市秋葉区小須戸3774

問い合わせ先｜0250-38-3404

営業時間｜11:00～23:00

定休日｜木曜