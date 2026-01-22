演歌歌手・白根一男さんの追悼番組を放送、BSテレ東で22日
日本歌手協会は、昨年10月10日に89歳で亡くなった演歌歌手・白根一男さんを追悼し、22日放送のBSテレ東『プレイバック日本歌手協会 歌謡祭』（後5：56〜19：00）で、「ありがとう！白根一男さん」として白根さんの足跡を映像で振り返りながら遺徳をしのぶ。
【写真】17年前…マイクを手に熱唱する白根一男さん
白根さんは高校在学中の1952（昭和27）年、テイチクレコードの新人コンテストで第1位となり、学生服を衣装に翌53（同28）年、『夜霧の酒場』でレコードデビュー。55（同30）年には市川雷蔵主演の大映映画主題歌『次男坊鴉』、続く『花の渡り鳥』でその名を上げた。
いわゆる男性アイドル歌手のはしりとして、若い女性を中心に高い人気を博した。97（平成9）年から2002（同14）年まで、日本歌手協会の理事、常任理事を務めた。
番組では「日本歌手協会 歌謡祭」「春の紅白歌合戦」などに出演した白根さんの歌唱映像を中心に、同協会理事長・合田道人氏がナビゲーションしながら、これまでの歩みを、歌声でしのぶ。放送予定曲は、『次男坊鴉』『はたちの詩集』『青春は雲の彼方に』などとなる。
