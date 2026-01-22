渡辺美奈代、手作りおやつが“洋菓子＆和菓子屋レベル” ゆずマフィン＆胡麻せんべいに反響続々「絶対美味しい予感」
元おニャン子クラブのメンバーで歌手・タレントの渡辺美奈代（56）が19日、自身のブログを更新。手作り“ゆずミニマフィン”と“胡麻せんべい”を公開し、ファンから反響を呼んでいる。
【写真一覧】「本当にすごい!!」ファン絶賛、渡辺美奈代の“手作りおやつ”
渡辺は、まず「ゆずジャムで」と題したブログを更新すると、「ゆずジャムを使って スイーツ作り」を報告。材料や下準備の様子を写真とともに紹介し、「出来上がりは後ほど」と完成を予告した。
続いて「ミニマフィン」と題したブログでは、焼き上がったばかりのミニマフィンを披露。ほんのり焼き色のついたかわいらしいサイズのマフィンがずらりと並び、「ゆずジャム ミニマフィン 食後のおやつに 頂きます！」と、家族で楽しむひとときをつづっている。
さらに「最近ハマっている」と題してブログを更新すると、「黒ゴマでもう一品 スイーツ作り」と新たなスイーツ作りにも挑戦したことを明かし、続くブログで「材料は お砂糖 みりん 胡麻だけです」と、シンプルな材料で作る自家製胡麻せんべいを披露した。
黒ごまと白ごまを使い分け、フライパンで丁寧に仕上げていく工程や、カットされた香ばしそうな胡麻せんべいの写真も公開され、手作りならではの温かみが伝わる内容となっている。
これらの手作りスイーツに、ファンからは「絶対美味しい予感」「マフィンとゆずジャムめっちゃ美味しそう」「胡麻せんべい作ってみたい」「材料 3点だけで出来るんですね」「作ってみようかなぁ〜」「カラダに良いおやつ！」「本当にすごい!!和菓子屋さんも洋菓子屋さんもオープンできちゃう!!!」などと、絶賛する声が集まっていた。
