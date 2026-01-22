『カンブリア宮殿』22日放送 外食“異端児”の常識破り経営に迫る
テレビ東京『カンブリア宮殿』(毎週木曜 後11:06〜後11:55)の22日放送は、【バッドロケーションに客が殺到！外食“異端児”の常識破り経営】となる。
【番組カット】4月にMC交代…スタジオで経営者の話を聞く小池栄子＆村上龍氏
渋谷の「MIYASHITA PARK」や日の出ふ頭の「Hi-NODE」など、話題の商業施設に出店し、個性的な店づくりで人気店を数多く生み出している企業がある。大阪に本社を構える外食企業「バルニバービ」だ。
「バルニバービ」はこれまで、あえて人通りの少ない場所に低コストで出店する“バッドロケーション戦略”で、多くの店を繁盛店に育ててきた。その集客力が評価され、大手不動産会社からの出店依頼が殺到した。
いまや全国に102の飲食店や宿泊施設を展開している。率いるのは会長の佐藤裕久氏。飲食店の常識から外れた手法で、次々と人気店を生み出す、外食の“異端児”の出店戦略に迫る。
■出演者
【ゲスト】バルニバービ会長 佐藤裕久氏
【MC】村上龍氏、小池栄子
