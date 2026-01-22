北陸地方の上空約5000メートルにはマイナス36℃以下の強い寒気が断続的に流れ込む見込みです。このため、中越では24日にかけて警報級の大雪となる所があるでしょう。その後も、新潟県では25日頃にかけて警報級の大雪となる可能性があります。下越、上越、佐渡では、予想より寒気が強まった場合や雪雲が同じ地域に流れ込み続けた場合には、警報級の大雪となる可能性があります。

■雪の実況

22日午前10時現在の24時間降雪量（アメダスによる速報値）

十日町市 59センチ

妙高市関山 57センチ ※欠測値を含む

上越市安塚 43センチ ※欠測値を含む

■雪の予想

【24時間予想最大降雪量(～23日正午)】

下越 平地 15センチ

山沿い 50センチ

中越 平地 50センチ

山沿い 80センチ

上越 平地 30センチ

山沿い 60センチ

佐渡 15センチ



【24時間予想最大降雪量(～24日正午)】

下越 平地 40センチ

山沿い 50センチ

中越 平地 70センチ

山沿い 70センチ

上越 平地 50センチ

山沿い 70センチ

佐渡 30センチ



【24時間予想最大降雪量(～25日正午)】

下越 平地 30センチ

山沿い 50センチ

中越 平地 50センチ

山沿い 70センチ

上越 平地 40センチ

山沿い 70センチ

佐渡 30センチ

■気象台の呼びかけ

中越では23日夕方から24日にかけて、大雪による交通障害に警戒してください。新潟県では25日頃にかけて大雪による交通障害に注意・警戒し、電線や樹木などへの着雪、なだれ、路面の凍結にも注意してください。