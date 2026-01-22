北陸地方の上空約5000メートルにはマイナス36℃以下の強い寒気が断続的に流れ込む見込みです。このため、中越では24日にかけて警報級の大雪となる所があるでしょう。その後も、新潟県では25日頃にかけて警報級の大雪となる可能性があります。下越、上越、佐渡では、予想より寒気が強まった場合や雪雲が同じ地域に流れ込み続けた場合には、警報級の大雪となる可能性があります。

■雪の実況

22日午前10時現在の24時間降雪量（アメダスによる速報値）
十日町市　　59センチ
妙高市関山　57センチ　※欠測値を含む
上越市安塚　43センチ　※欠測値を含む

■雪の予想

【24時間予想最大降雪量(～23日正午)】
下越　平地　　15センチ
　　　山沿い　50センチ
中越　平地　　50センチ
　　　山沿い　80センチ
上越　平地　　30センチ
　　　山沿い　60センチ
佐渡　　　　　15センチ

【24時間予想最大降雪量(～24日正午)】
下越　平地　　40センチ
　　　山沿い　50センチ
中越　平地　　70センチ
　　　山沿い　70センチ
上越　平地　　50センチ
　　　山沿い　70センチ
佐渡　　　　　30センチ

【24時間予想最大降雪量(～25日正午)】
下越　平地　　30センチ
　　　山沿い　50センチ
中越　平地　　50センチ
　　　山沿い　70センチ
上越　平地　　40センチ
　　　山沿い　70センチ
佐渡　　　　　30センチ

■気象台の呼びかけ

中越では23日夕方から24日にかけて、大雪による交通障害に警戒してください。新潟県では25日頃にかけて大雪による交通障害に注意・警戒し、電線や樹木などへの着雪、なだれ、路面の凍結にも注意してください。