元テレ朝・竹内由恵アナ、資格取得を報告 「合格しましたー！」認定証も公開
元テレビ朝日のフリーアナウンサー・竹内由恵（40）が22日までに、自身のインスタグラムを更新。試験に合格したことを報告した。
【画像】認定証を掲げる竹内由恵アナ
投稿で「実は先日、コーヒーマイスターの試験に合格しましたー！」と、認定証とともに自身の写真を公開。「日本スペシャルティコーヒー協会（SCAJ）が認定する資格なのですが、『コーヒーマイスター』とはコーヒーを飲む全ての人に、その美味しさや楽しさを伝えるプロフェッショナルのことです。自分が好きなコーヒーについての基礎的な知識を把握した上でちゃんと説明できるコーヒーを届けたいという想いで勉強してきました」と資格取得へのいきさつを語った。
また、「去年はコーヒー事業の立ち上げ、法人化など、いろいろと重なりましたが、無事に資格も取得することができて、ひと安心です」と吐露。「今後も学びは継続していきます！まずは昨日から再開したrenagcoffeeの販売において、なるべく在庫を切らさないこと、希少性の高い生豆を仕入れて多くの方に届けること！コーヒーって美味しいなあ、という感動をたくさんお届けできたられたらいいな、と思っています」と呼びかけた。
