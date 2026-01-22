メリーランド州アンドルーズ統合基地に戻った後、エアフォースワンから降りる人々＝1月20日/Chip Somodevilla/Getty Images

（CNN）米国のドナルド・トランプ大統領を乗せて欧州に向かっていた大統領専用機「エアフォースワン」が20日夜、「電気系統の問題」に見舞われて米メリーランド州に引き返した。今回のトラブルは、老朽化が進む大統領専用機の問題を改めて浮上させている。

エアフォースワン（ボーイング747-200B型機）は現地時間の20日午後11時過ぎ、メリーランド州のアンドルーズ統合基地に無事着陸。トランプ大統領は代替機に乗り換えて約1時間後、世界国際フォーラムが開かれるスイスのダボスへ向かった。

ホワイトハウスのキャロライン・レビット報道官によれば、問題が生じた機体は慎重を期すためにアンドルーズ統合基地へ引き返した。

空軍によると、1991年に就航した同機は、大統領専用のボーイング機2機のうちの1機。両機とも30年以上の年数を経ており、新しい専用機を求めるトランプ氏に以前から揶揄（やゆ）されていた。

しかし新しい専用機の納入は当分先になる見通しだ。

ボーイングは当初、エアフォースワンの代替となる次世代機2機を2022年に納入する契約だったが、その後、納入予定が28年半ばに延期された。

トランプ大統領にはカタールから贈られたジェット機もある。大統領は当初、2月までに同機が使用可能になると予測していたが、これまでのところ使用される気配はない。

トランプ大統領を乗せた専用機は昨年9月の訪英の際にも油圧系のトラブルに見合われて地方の飛行場に着陸を強いられ、大統領と妻のメラニア氏がヘリコプターに乗り換えていた。