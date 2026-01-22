甘辛味が最高！サクサクごろもの「ごぼうの竜田揚げ」｜子どもが食べやすい野菜レシピ
うちの子、ごぼうの香りや硬い食感が苦手で食べてくれないんだよね……。
そんなかたにおすすめのレシピが「ごぼうの甘辛竜田揚げ」。
しっかりとした甘辛味で、ごぼう特有の土臭さを軽減。
ゆでる→たたく→揚げる、の工程で、かたい食感もなくなってサックサクに仕上がりますよ♪
「ごぼうの甘辛竜田揚げ」のレシピ
材料（2〜3人分）
ごぼう……1本
しょうゆ
砂糖
片栗粉
サラダ油
作り方
（1）ごぼうはよく洗い、皮つきのまま長さ5〜6cmのぶつ切りにする。鍋に入れてかぶるくらいの水を加え、中火にかけ、煮立ったら10分ほどゆでる。ざるに上げて粗熱を取り、めん棒でたたいて縦に2〜3等分に割る。しょうゆ大さじ1、砂糖小さじ2をからめ、片栗粉を薄くまぶす。
（2）フライパンにサラダ油を高さ2cmくらいまで入れ、中温（※）に熱する。（1）のごぼうを入れ、ときどき上下を返しながら2〜3分揚げ、油をきる。
※170〜180℃。乾いた菜箸の先を底に当てると、細かい泡がシュワシュワッとまっすぐ出る程度。
サクサクで、まるでスナックみたい！
おしょうゆと砂糖の甘辛味だから、子どもも大よろこびで食べてくれます。
しっかりとした味つけだから、ご飯もすすむ！
大人のおつまみにも◎ですよ。
