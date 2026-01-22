±©º¬¤¬Íî²¼¤·¤¿É÷¼Ö 2025Ç¯5·î ½©ÅÄ»Ô

½©ÅÄ»Ô¤ÇµîÇ¯¡á£²£°£²£µÇ¯£µ·î¡¢É÷ÎÏÈ¯ÅÅ¤ÎÉ÷¼Ö¤Î±©º¬¤¬Íî²¼¤·¤¿»ö¸Î¤ÇÈ¯ÅÅ»ö¶È¼Ô¤Ê¤É¤¬ºÇ½ªÊó¹ð½ñ¤ò¤Þ¤È¤á¤Þ¤·¤¿¡£ÍîÍë¤Ç±©º¬¤ÎÆâÉô¤¬Â»½ý¤·¤Æ¤¤¤¿¤Þ¤Þ±¿Å¾¤òÂ³¤±¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤¬»ö¸Î¸¶°ø¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£

µîÇ¯£µ·î¤Ëµ¯¤­¤¿»ö¸Î¤Ç¤Ï¡¢Íî²¼¤·¤¿±©º¬¤Î¶á¤¯¤ÇÅÝ¤ì¤¿ÃËÀ­¤¬¸«¤Ä¤«¤êË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£È¯ÅÅ»ö¶È¼Ô¤Î¤µ¤¯¤éÉ÷ÎÏ¤Ê¤É¤Ï£²£±Æü¡¢¹ñ¤Î¿³µÄ²ñ¤Ë»ö¸ÎÊó¹ð½ñ¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£

±©º¬¤ÎÆâÉô¤Ë¤Ï²áµî¤ÎÍîÍë¤Î¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¤ë½ý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÊÝ¼é²ñ¼Ò¤ÎÆüÎ©¥Ñ¥ïー¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥º¤¬£²£°£±£·Ç¯¤ÎÅÀ¸¡¤ÇÍîÍë¤Ç¾Ç¤²¤¿À×¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎºÝ¡¢¥áー¥«ー¤Î¥¨¥Í¥ë¥³¥ó¤ËÂÐ¤·¤ÆÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢½¤ÍýÉÔÍ×¤È²óÅú¤µ¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

Êó¹ð½ñ¤Ç¤Ï¡¢ÊÝ¼é²ñ¼Ò¤È¥áー¥«ー¤Î´Ö¤Ç¾ðÊó¶¦Í­¤¬ÉÔÂ­¤·¤Æ¤¤¤Æ±©º¬¤ò½¤Íý¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ÇÂ»½ý¤¬³ÈÂç¤·Íî²¼¤·¤¿¤È·ëÏÀÉÕ¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤¯¤éÉ÷ÎÏ¤Ï»Ä¤Ã¤¿»ÙÃì¤Ê¤É¤òÂ®¤ä¤«¤ËÅ±µî¤·È¯ÅÅ½ê¤òÇÑ»ß¤¹¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£