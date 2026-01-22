3月に開催されるワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に、飲料メーカー「伊藤園」がオフィシャルグローバルパートナーに就任したことが22日、発表された。グローバルアンバサダー契約を結んでいるドジャース・大谷翔平投手（31）も愛飲する「お〜いお茶」ブランドが、大会全体のオフィシャルグリーンティーに採用された。WBCとコラボした新商品も検討されている。

都内でイベントが開催され、09年の第2回大会で監督として連覇に導いた原辰徳氏が、本庄周介副社長らと参加。原氏は「侍にとっても、WBCにとってもすばらしいこと。日本を代表する伊藤園、“お〜いお茶”が世界中にとどろき、侍が世界一の栄冠を勝ち取れば、ダブルの喜びがある」と期待を込めた。

日本代表戦全4試合を観戦できるプレミアムペアチケットが1組2人に当たるキャンペーンが22日から開始された。また、東京で開催される1次ラウンドおよび、マイアミの決勝戦ペア観戦チケットが、計120組240人に当たるキャンペーンを2月9日から開始する。

前回23年大会で優勝に導いた大谷から「“お〜いお茶”を持って手を振っていただければ。あの時の興奮というか日本の皆さんから応援してもらえるうれしさというか、幸せをかみしめたい。全力で頑張りたい」とビデオメッセージも届いた。