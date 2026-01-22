GACKT¡¡¤¤¤¸¤á¡¢Ë½¹ÔÆ°²è¤Î³È»¶¤Ë¡Ö¡Ú³È»¶¤·¤Ê¤¤¤ÈÆ°¤«¤Ê¤¤¹½Â¤¡Û¤½¤ì¼«ÂÎ¤¬°Û¾ï¤À¤È»×¤ï¤Ê¤¤¤«¡©¡×
¡¡²Î¼ê¡¦GACKT¡Ê52¡Ë¤¬22Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¸òÎ®¥µ¥¤¥È¡ÊSNS¡Ë¤Ç¤¤¤¸¤á¤äË½¹Ô¤Î½Ö´Ö¤òÂª¤¨¤¿Æ°²è¤¬³È»¶¤µ¤ì¤ëÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡GACKT¤Ï¡Ö¡Ø³Ø¹»¤¬Æ°¤«¤Ê¤¤¤«¤é»¯¤¹¤·¤«¤Ê¤¤¡Ù¤¤¤¸¤áÆ°²è¤Î¡Ø³È»¶¡Ù¤ÏÀµµÁ¤«Ë½ÎÏ¤«¡Ä²áµî¤ÎÈï³²¼Ô¤«¤é¤ÏÈ¿ÂÐ°Õ¸«¤â¡×¤ÈÂê¤µ¤ì¤¿µ»ö¤ò°úÍÑ¤·¡¢¡Ö¡Ú¥¤¥¸¥á¡Û¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÏÀÎ¤«¤éÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤¼ÎáÏÂ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º£¤â¡È³Ø¹»¤¬Æ°¤«¤Ê¤¤¡É¤È¤¤¤¦»öÂÖ¤¬·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡ÖÍýÍ³¤ÏÃ±½ã¡£³Ø¹»¤â¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤â¡¢¸ºÅÀÊý¼°¤ÇÉ¾²Á¤µ¤ì¤ëÁÈ¿¥¤À¤«¤é¡£¥¤¥¸¥á¤ò¡È¥¤¥¸¥á¤À¤ÈÇ§¤á¤ë¡É¤½¤ì¤Ï¡ÈÉÔ¾Í»ö¤¬¼«Ê¬¤Î³Ø¹»¤Çµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤ÈÇ§¤á¤ë¡É¤³¤È¤È¤Ê¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¿Í»ö¡¢É¾²Á¡¢Í½»»¡¢Î©¾ì¤¹¤Ù¤Æ¤Ë¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤¬ÉÕ¤¯¡£¤À¤«¤éµ¯¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ÈÝÄê¡¡Û£Ëæ²½¡¡Àè±ä¤Ð¤·¡¡ÍÍ»Ò¸«¡¡¼é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï»Ò¶¡¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÅÀ¿ô¡×¤È»ØÅ¦¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö·ë²Ì¡¢ÆâÉô¤Ç¤Ï²¿¤âÆ°¤«¤º¡¢ÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤¿Â¦¤¬SNS¤È¤¤¤¦³°°µ¤ËÍê¤é¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡£Æ°²è¤Î³È»¶¤¬ÀµµÁ¤«Ë½ÎÏ¤«¡¢¤½¤ó¤ÊµÄÏÀ¤ÏËÜ¼Á¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¡Ú³È»¶¤·¤Ê¤¤¤ÈÆ°¤«¤Ê¤¤¹½Â¤¡Û¤½¤ì¼«ÂÎ¤¬°Û¾ï¤À¤È»×¤ï¤Ê¤¤¤«¡©¡×¤È¼«¿È¤Î¹Í¤¨¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö³Ø¹»¤äÀèÀ¸¤¬ÂçÊÑ¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÊ¬¤«¤ë¤¬¤½¤Î¸¶°ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¡ÈÌäÂê¤ò½Ð¤·¤¿¤é¸ºÅÀ¤µ¤ì¤ë¡É¤È¤¤¤¦É¾²Á¥·¥¹¥Æ¥à¤¬ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢¥¤¥¸¥á¤ÎÌäÂê¤Ï·Á¤òÊÑ¤¨¤Æ²¿ÅÙ¤Ç¤â·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤ë¡£¼é¤ë¤Ù¤¤ÏÅÀ¿ô¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£»Ò¶¡¤Î¿ÍÀ¸¤À¤È»×¤¦¤Î¤À¤¬¡¢¥ª¥Þ¥¨¤Ï¤É¤¦»×¤¦¡©¡×¤ÈºÆÅÙ¡¢Ìä¤¤³Ý¤±¤¿¡£