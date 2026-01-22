立憲民主党と公明党が立ち上げた「中道改革連合」が、きょう午後、結党大会をおこないます。きょうは中道をはじめ、野党各党による公約発表ラッシュになる予定で、衆院選に向けた動きが本格化しています。国会記者会館から中継です。

立憲・公明両党から160人を超える衆議院議員が結集する「中道改革連合」。立憲の野田代表はけさ、「政界再編の一里塚にしたい」と意気込みを語りました。

立憲民主党 野田佳彦 代表

「やっとここまで来たかという感じと、いよいよあしたから始まるなという感じと錯綜してますね」

公明党 斉藤鉄夫 代表

「万感の思いがありますけれども、新しい政治の流れを作るために同志とともに新しい党に参画をいたします」

中道改革連合はきょう午後、結党大会を開き、立憲の野田代表と公明の斉藤代表がそれぞれ共同代表に就任するなど、執行部の人事も正式に決定する予定です。

その後、公約を発表し、基本政策でも掲げた“赤字国債に頼らない形での食料品の消費税ゼロ”などが、盛り込まれる見通しです。

また、きょうは、国民民主党とれいわ新選組、社民党、そしてチームみらいも公約を発表する予定で、27日の公示を前に各党の動きが本格化しています。