¡¡ÇÐÍ¥¤Ç¥â¥Ç¥ë¤Î郄¶¶ÂçæÆ¡Ê¤Ò¤í¤È¡¢25¡Ë¤Î¥Þ¥«¥ª³«ºÅÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤¬Ãæ»ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬22Æü¡¢½êÂ°»öÌ³½ê¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£ºòÇ¯11·î¤Î¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¡Ê64¡Ë¤ÎÂæÏÑÍ»ö¤ò½ä¤ëÈ¯¸À¤ËÂÐ¤·¤ÆÃæ¹ñÀ¯ÉÜ¤¬È¿È¯¤ò¶¯¤á¤ëÃæ¡¢Ãæ¹ñ¤ÇÆüËÜ¤Î¥¨¥ó¥¿¥á´ØÏ¢¤Î¥¤¥Ù¥ó¥ÈÃæ»ß¤¬Áê¼¡¤°¤Ê¤É¡¢Ç¯¤¬ÌÀ¤±¤Æ¤â°ú¤Â³¤Í¾ÇÈ¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡Ö2·î7Æü¤Ë¥Þ¥«¥ª¤ÇÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ø郄¶¶ÂçæÆ¥Þ¥«¥ª¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡Ù¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ´Ø·¸³Æ½ê¤È¿µ½Å¤Ë¶¨µÄ¤ò½Å¤Í¤¿·ë²ÌÉÔ²Ä¹³ÎÏ¤Î»öÍ³¤Ë¤è¤ê¡¢³«ºÅ¤òÃæ»ß¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡19Æü¤Ë¤Ï¥¿¥ì¥ó¥ÈÃæÀîæÆ»Ò¤Î¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¸ø¼°X¤òÄÌ¤¸¡¢3·î18Æü¤Ë³«ºÅÍ½Äê¤ÎÃæ¹ñ¡¦¾å³¤¤Ç¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖLUXE ASIA 2026¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÃæÀî¤Î½Ð±é¤¬¡ÖÉÔ²Ä¹³ÎÏ¤Ë¤è¤ê¡×Ãæ»ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¡£
¡¡5Æü¤Ë¤Ï¡Ö¥Þ¥¯¥í¥¹7¡×¤Î¼çÂê²Î¤Ê¤É¿ô¡¹¤Î¥¢¥Ë¥á¥½¥ó¥°¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¡¢ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¢¥Ë¥½¥ó¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ç¤¢¤ëÊ¡»³Ë§¼ù¤¬10Æü¤ËÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥ó¥É¥Ä¥¢¡¼¤ÎËÌµþ¸ø±é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÉÔ²Ä¹³ÎÏ¤Î»ö¾ð¤Ë¤è¤ê¡×³«ºÅÃæ»ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¡£½êÂ°¤ÎMOJOST¤Î¸ø¼°X¤Ê¤É¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿ºòÇ¯12·î25Æü¤Ë¤Ï²Î¼ê¡¦GACKT¡Ê52¡Ë¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¡¢GACKT¤òÃæ¿´¤Ë·ëÀ®¤µ¤ì¤¿¥Ð¥ó¥É¡ÖYELLOW FRIED CHICKENz¡×¡ÊYFCz¡Ë¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¡ÖGACKT YELLOW FRIED CHICKENZ ¡ÁWORLD TOUR ATTACK OF YFCZ¡Á¡×¤ÎÃæ¹ñ¸ø±é¤ò±ä´ü¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ËÜ¥Ä¥¢¡¼¤Ï¡ÖYFCz¡×¤Î15Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¡£1·î24Æü¤ËÃæ¹ñ¡¦¾å³¤¤Ç¸ø±éÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Ãæ»ß¤ò¼õ¤±GACKT¤Ï¼«¿È¤ÎX¤Ç¡ÖÀµÄ¾»ÄÇ°¤À¡£¤À¤¬¡¢¤³¤Î·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥Ü¥¯¤é¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤¬¤È¤ä¤«¤¯¸À¤¦Î©¾ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÊ£»¨¤Ê¿´¶¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£