不倫されても離婚せず、結婚生活を続ける人も。今回は、そんな奥さんの覚悟をバカにする不倫相手に言い返したエピソードをご紹介します。

あなたに私の覚悟がわかる？

「夫に不倫されたけど、子どものために結婚生活を続けることを選びました。私は夫の前で感情的になることもなく、淡々と家事や育児を今まで通りこなしていました。それは単に、『不倫され傷ついた妻』だと思われたくなかった、私の意地です。

以前、不倫相手の女性から『愛されていないのに、夫婦を続けるなんてみじめですね』『そんなにお金が大事ですか？』と言われたことがあります。『愛なんてどうでもいいです』『子どもの将来を守れるならそれで』『あなたみたいに自分のことしか考えられない人が、この境地にたどり着くことは一生ないと思いますけど』って言い返しておきました。

子どものために生きる覚悟を決めて十数年。子どもは大学生になり、希望していた就職先の内定も決まりました。お金のことで我慢させずに育てることができたので、あのとき離婚しなくて正解だったと思います。この先、離婚するかどうかはゆっくり考えようかなと。

不倫相手の女性は、40代になった今も独身。結婚相談所に入会するも希望の条件の相手に出会えずクレームばかり言っているそうです。不倫相手は私の後輩の知り合いなので、情報は筒抜けなんですよね。私よりみじめな人生だな……なんて、正直思います」（体験者：50代女性・会社員／回答時期：2025年11月）

▽ 不倫されても取り乱さずに淡々と、子どものために生きる覚悟を持った女性は本当に強いです。自分中心の考えしかできない不倫相手には一生わからないでしょう……。今まで頑張ってきた分、残りの人生は自分のために生きられるといいですね。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。