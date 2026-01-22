“初恋の人”井上真央が特大サービス！“幼なじみ”竹内涼真との気兼ねない会話に「全てがエモすぎる」＜ドラマ『再会』＞

竹内涼真主演、横関大による江戸川乱歩賞受賞作を連続ドラマ化したヒューマンラブミステリー『再会〜Silent Truth〜』。

本作は、飛奈淳一（竹内涼真）・岩本万季子（井上真央）・清原圭介（瀬戸康史）・佐久間直人（渡辺大知）ら4人の同級生を中心としたストーリー。4人は小学生のとき、“ある事件で使用された拳銃”をタイムカプセルに入れて埋め、誰にも言えない秘密を共有した。

しかし23年後、刑事となった淳一が捜査を担当することになった事件で使用された凶器は、かつて4人でタイムカプセルに埋めたはずの拳銃だった。さらに初恋相手の万季子が、この事件の容疑者として浮上し…。

1月20日（火）に放送された第2話では、淳一が万季子と2人で会う展開に。幼なじみらしい気兼ねない会話が繰り広げられた。

【映像】初恋相手・万季子に散髪される淳一

◆「じゃあ淳一は、幼なじみ特典で10万ね」

スーパーの店長だった直人の兄・佐久間秀之（小柳友）が何者かに射殺された事件を担当することになった淳一。

バディを組む神奈川県警捜査一課の刑事・南良理香子（江口のりこ）は、事件について話を聞かれた万季子が嘘をついていると怪しみ、店内の防犯カメラ映像や通話記録を確認しはじめる。

一方、淳一は万季子が経営する美容室まで足を運び、もう一度事件について尋ねた。しかし万季子の“嘘”の言い分は変わらず、淳一はそれ以上話を聞くことをやめる。

すると万季子は、「わざわざ来たんだし、せっかくだから髪切ってあげる」と提案。「斬新なカットで攻めてあげる」「じゃあ淳一は、幼なじみ特典で10万（円）ね」などとお茶目な冗談を言い、それに淳一も和やかにツッコミを入れていく。

さらに、淳一が万季子がモンブランを好きなことを覚えていたり、万季子から昔キスしようとしたことを掘り返されて照れた反応を返したりと、“初恋”という言葉を想起せずにはいられない甘酸っぱいやりとりが繰り広げられた。

緊迫感あふれるストーリーのなか展開された淳一と万季子の会話に、SNS上では「全てがエモすぎる」「甘酸っぱい」「キュンとするなー」と視聴者がときめいていた。