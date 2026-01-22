【「週刊少年チャンピオン」8号】 1月22日 発売 価格：400円

秋田書店は、マンガ雑誌「週刊少年チャンピオン（以下、週チャン）」8号を本日1月22日に発売した。価格は400円。デジタル版も同時発売されている。

今号の表紙&巻頭グラビアには日向坂46の正源司陽子さんが登場する。週チャン2度目の登場となる正源司陽子さん。ドット柄の赤いワンピースに身を包んで微笑む姿から、グラビアではパジャマ姿でリラックスした笑顔を見せる様子までが撮影されている。

今号では、両面BIGポスターが特別付録としてつくほか、限定QUOカード200名プレゼント企画も実施される。

【正源司陽子さん コメント】

たくさん素敵なシチュエーションで撮影いただきありがとうございました！ 公園で走り回ったりと、私らしさや子供っぽい一面などもたくさん撮っていただけてとっても楽しかったです!!（笑）2026年も、全力で素敵な景色を見に行きたいと思っています。これからも宜しくお願いいたします（※）

（※）＝白抜きハート

