　UEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)のリーグフェーズ第7節2日目が21日に行われ、新たにバイエルンが決勝トーナメント(ラウンド16)へのストレートインとなる8位以上を確定させた。

　すでに首位アーセナルがベスト16進出を決めていた中、バイエルンはロイヤル・ユニオン・サンジロワーズを2-0で下して2位をキープ。ベンチスタートのDF伊藤洋輝は後半22分に途中出場した。

　マルセイユを3-0で撃破したリバプールは4位に浮上し、トップ8入りに前進。ベンチに控えていたMF遠藤航は出番なしとなった。

　また、同じく勝利を収めたバルセロナ、チェルシー、ユベントス、ニューカッスルは今節でプレーオフ圏内の24位以上が決定。一方、MF堂安律がスタメン出場したフランクフルトはカラバフに2-3で敗れ、1試合を残して敗退が決まった。最終節となる第8節は、28日に一斉開催される。

以下、試合結果&順位表

第7節

1月20日(火)

カイラト 1-4 クラブ・ブルージュ

ボデ・グリムト 3-1 マンチェスター・C

コペンハーゲン 1-1 ナポリ

インテル 1-3 アーセナル

オリンピアコス 2-0 レバークーゼン

R・マドリー 6-1 モナコ

スポルティング 2-1 パリSG

トッテナム 2-0 ドルトムント

ビジャレアル 1-2 アヤックス

1月21日(水)

ガラタサライ 1-1 A・マドリー

カラバフ 3-2 フランクフルト

アタランタ 2-3 ビルバオ

チェルシー 1-0 パフォス

バイエルン 2-0 サンジロワーズ

ユベントス 2-0 ベンフィカ

ニューカッスル 3-0 PSV

マルセイユ 0-3 リバプール

スラビア・プラハ 2-4 バルセロナ

【順位表】

1.アーセナル(21)+18

2.バイエルン(18)+13

3.R・マドリー(15)+11

4.リバプール(15)+6

5.トッテナム(14)+8

6.パリSG(13)+10

7.ニューカッスル(13)+10

8.チェルシー(13)+6

-------------------------------------------

9.バルセロナ(13)+5

10.スポルティング(13)+5

11.マンチェスター・C(13)+4

12.A・マドリー(12)+3

13.アタランタ(13)+1

14.インテル(12)+6

15.ユベントス(12)+4

16.ドルトムント(11)+4

17.ガラタサライ(10)0

18.カラバフ(10)-2

19.マルセイユ(9)+0

20.レバークーゼン(9)-4

21.モナコ(9)-6

22.PSV(8)+1

23.ビルバオ(8)-4

24.オリンピアコス(8)-5

-------------------------------------------

25.ナポリ(8)-5

26.コペンハーゲン(8)-6

27.クラブ・ブルージュ(7)-5

28.ボデ・グリムト(6)-2

29.ベンフィカ(6)-4

30.パフォス(6)-6

31.サンジロワーズ(6)-10

32.アヤックス(6)-12

33.フランクフルト(4)-9

34.スラビア・プラハ(3)-11

35.ビジャレアル(1)-10

36.カイラト(1)-14