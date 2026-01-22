バイエルンが16強入り! バルセロナやチェルシーはPO圏以上を確定させる:CL第7節2日目
UEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)のリーグフェーズ第7節2日目が21日に行われ、新たにバイエルンが決勝トーナメント(ラウンド16)へのストレートインとなる8位以上を確定させた。
すでに首位アーセナルがベスト16進出を決めていた中、バイエルンはロイヤル・ユニオン・サンジロワーズを2-0で下して2位をキープ。ベンチスタートのDF伊藤洋輝は後半22分に途中出場した。
マルセイユを3-0で撃破したリバプールは4位に浮上し、トップ8入りに前進。ベンチに控えていたMF遠藤航は出番なしとなった。
また、同じく勝利を収めたバルセロナ、チェルシー、ユベントス、ニューカッスルは今節でプレーオフ圏内の24位以上が決定。一方、MF堂安律がスタメン出場したフランクフルトはカラバフに2-3で敗れ、1試合を残して敗退が決まった。最終節となる第8節は、28日に一斉開催される。
以下、試合結果&順位表
第7節
1月20日(火)
カイラト 1-4 クラブ・ブルージュ
ボデ・グリムト 3-1 マンチェスター・C
コペンハーゲン 1-1 ナポリ
インテル 1-3 アーセナル
オリンピアコス 2-0 レバークーゼン
R・マドリー 6-1 モナコ
スポルティング 2-1 パリSG
トッテナム 2-0 ドルトムント
ビジャレアル 1-2 アヤックス
1月21日(水)
ガラタサライ 1-1 A・マドリー
カラバフ 3-2 フランクフルト
アタランタ 2-3 ビルバオ
チェルシー 1-0 パフォス
バイエルン 2-0 サンジロワーズ
ユベントス 2-0 ベンフィカ
ニューカッスル 3-0 PSV
マルセイユ 0-3 リバプール
スラビア・プラハ 2-4 バルセロナ
【順位表】
1.アーセナル(21)+18
2.バイエルン(18)+13
3.R・マドリー(15)+11
4.リバプール(15)+6
5.トッテナム(14)+8
6.パリSG(13)+10
7.ニューカッスル(13)+10
8.チェルシー(13)+6
-------------------------------------------
9.バルセロナ(13)+5
10.スポルティング(13)+5
11.マンチェスター・C(13)+4
12.A・マドリー(12)+3
13.アタランタ(13)+1
14.インテル(12)+6
15.ユベントス(12)+4
16.ドルトムント(11)+4
17.ガラタサライ(10)0
18.カラバフ(10)-2
19.マルセイユ(9)+0
20.レバークーゼン(9)-4
21.モナコ(9)-6
22.PSV(8)+1
23.ビルバオ(8)-4
24.オリンピアコス(8)-5
-------------------------------------------
25.ナポリ(8)-5
26.コペンハーゲン(8)-6
27.クラブ・ブルージュ(7)-5
28.ボデ・グリムト(6)-2
29.ベンフィカ(6)-4
30.パフォス(6)-6
31.サンジロワーズ(6)-10
32.アヤックス(6)-12
33.フランクフルト(4)-9
34.スラビア・プラハ(3)-11
35.ビジャレアル(1)-10
36.カイラト(1)-14
