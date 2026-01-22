22日前引けの日経平均株価は6日ぶり反発。前日比986.21円（1.87％）高の5万3760.85円で前場の取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は1328、値下がりは228、変わらずは40と、値上がり銘柄の割合は80％を超えた。



日経平均プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を307.52円押し上げ。次いでＳＢＧ <9984>が301.63円、東エレク <8035>が160.44円、ディスコ <6146>が66.85円、レーザーテク <6920>が32.36円と続いた。



マイナス寄与度は64.98円の押し下げでファストリ <9983>がトップ。以下、イオン <8267>が10.68円、豊田通商 <8015>が7.62円、住友鉱 <5713>が5.57円、ＳＭＣ <6273>が4.45円と並んだ。



業種別では33業種中27業種が値上がり。1位は情報・通信で、以下、ガラス・土石、鉄鋼、精密機器が続いた。値下がり上位には小売、水産・農林、保険が並んだ。



株探ニュース

