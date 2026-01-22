22日前引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数907、値下がり銘柄数448と、値上がりが優勢だった。



個別ではフジプレアム<4237>がストップ高。ジー・スリーホールディングス<3647>、チタン工業<4098>は一時ストップ高と値を飛ばした。アクシーズ<1381>、技研ホールディングス<1443>、日本電技<1723>、ソネック<1768>、大成温調<1904>など73銘柄は昨年来高値を更新。倉元製作所<5216>、日本精密<7771>、ムラキ<7477>、ミナトホールディングス<6862>、タカトリ<6338>は値上がり率上位に買われた。



一方、有機合成薬品工業<4531>が一時ストップ安と急落した。クオンタムソリューションズ<2338>、ＩＧポート<3791>は昨年来安値を更新。大黒屋ホールディングス<6993>、エンビプロ・ホールディングス<5698>、データ・アプリケーション<3848>、戸田工業<4100>、中外鉱業<1491>は値下がり率上位に売られた。



株探ニュース

