　22日前場の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比2.1％減の2539億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同19.8％増の1744億円だった。

　個別では上場インデックスファンド日経半導体株 <213A> 、ＮＥＸＴ　機械 <1624> 、ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　ＦＴＳＥブルサ・マレーシア <1560> 、上場インデックスファンドフランス国債（ヘッジなし） <2861> 、ｉシェアーズ　米国高配当株　ＥＴＦ <2013> など21銘柄が新高値。ＶＩＸ短期先物指数ＥＴＦ <318A> 、ＮＥＸＴ　ＮＯＴＥＳ　ドバイ原油先物　ベア　ＥＴＮ <2039> が新安値をつけた。

　そのほか目立った値動きではＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ　エネルギー指数上場投資信託 <1685> が3.67％高、ＮＥＸＴ　原油ブル <2038> が3.30％高、ｉＦｒｅｅＥＴＦ　ＮＡＳＤＡＱ１００　レバレッジ <2869> が3.01％高と大幅な上昇。

　一方、純パラジウム上場信託（現物国内保管型） <1543> は4.04％安、グローバルＸ　ホテル＆リテール・Ｊ－ＲＥＩＴ <2098> は3.81％安、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ　ブロード上場投資信託 <1684> は3.29％安、ｉＦｒｅｅＥＴＦ　ＮＡＳＤＡＱ１００　ダブルインバース <2870> は3.01％安と大幅に下落した。

　日経平均株価が986円高と急騰するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ日経平均レバレッジ <1570> が売買代金1166億8500万円となり東証全銘柄でトップ。過去5営業日における前引け時点の平均売買代金948億3800万円を大きく上回る活況となった。

　その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ　日経２２５連動型 <1321> が124億6500万円、ＮＥＸＴ　日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が116億400万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が89億3100万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が79億7300万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が66億8900万円の売買代金となった。

株探ニュース