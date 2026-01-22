ETF売買動向＝22日前引け、上場仏債ヘ無、コスピブルが新高値 ETF売買動向＝22日前引け、上場仏債ヘ無、コスピブルが新高値

22日前場の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比2.1％減の2539億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同19.8％増の1744億円だった。



個別では上場インデックスファンド日経半導体株 <213A> 、ＮＥＸＴ 機械 <1624> 、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＦＴＳＥブルサ・マレーシア <1560> 、上場インデックスファンドフランス国債（ヘッジなし） <2861> 、ｉシェアーズ 米国高配当株 ＥＴＦ <2013> など21銘柄が新高値。ＶＩＸ短期先物指数ＥＴＦ <318A> 、ＮＥＸＴ ＮＯＴＥＳ ドバイ原油先物 ベア ＥＴＮ <2039> が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きではＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ エネルギー指数上場投資信託 <1685> が3.67％高、ＮＥＸＴ 原油ブル <2038> が3.30％高、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＮＡＳＤＡＱ１００ レバレッジ <2869> が3.01％高と大幅な上昇。



一方、純パラジウム上場信託（現物国内保管型） <1543> は4.04％安、グローバルＸ ホテル＆リテール・Ｊ－ＲＥＩＴ <2098> は3.81％安、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ ブロード上場投資信託 <1684> は3.29％安、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＮＡＳＤＡＱ１００ ダブルインバース <2870> は3.01％安と大幅に下落した。



日経平均株価が986円高と急騰するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ日経平均レバレッジ <1570> が売買代金1166億8500万円となり東証全銘柄でトップ。過去5営業日における前引け時点の平均売買代金948億3800万円を大きく上回る活況となった。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が124億6500万円、ＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が116億400万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が89億3100万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が79億7300万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が66億8900万円の売買代金となった。



株探ニュース

