22日前引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数282、値下がり銘柄数261と、売り買いが拮抗した。



個別ではスタートライン<477A>がストップ高。Ｓ＆Ｊ<5599>、レントラックス<6045>、トレンダーズ<6069>、アライドアーキテクツ<6081>、ジェイック<7073>など11銘柄は昨年来高値を更新。ＧＲＣＳ<9250>、ＣＹＢＥＲＤＹＮＥ<7779>、キッズウェル・バイオ<4584>、イタミアート<168A>、グラッドキューブ<9561>は値上がり率上位に買われた。



一方、コージンバイオ<177A>、ミラティブ<472A>、バルミューダ<6612>が昨年来安値を更新。中村超硬<6166>、トラース・オン・プロダクト<6696>、ＴＯＲＩＣＯ<7138>、マイクロ波化学<9227>、ｎｏｔｅ<5243>は値下がり率上位に売られた。



株探ニュース

