　22日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。

　　　　　 　　　　　　　　　　　　売買代金
　　　　　 銘柄名　　　　売買代金　増加率(％)　　　株価
１. <1570> 日経レバ　　　　116685　　　33.6　　　 48900
２. <1540> 純金信託　　　　 17070　　 -17.0　　　 23155
３. <1321> 野村日経平均　　 12465　　　 0.0　　　 55820
４. <1542> 純銀信託　　　　 12178　　 -46.1　　　 46500
５. <1357> 日経Ｄインバ　　 11604　　 -22.5　　　　5073
６. <1458> 楽天Ｗブル　　　　8931　　　27.0　　　 58110
７. <1579> 日経ブル２　　　　7973　　　81.0　　　 526.5
８. <1360> 日経ベア２　　　　6689　　 -22.8　　　 124.5
９. <2644> ＧＸ半導日株　　　5324　　　62.7　　　　3188
10. <1568> ＴＰＸブル　　　　3361　　　-7.6　　　 803.5
11. <2036> 金先物Ｗブル　　　3006　　 -37.7　　　233450
12. <1326> ＳＰＤＲ　　　　　2449　　　48.6　　　 69790
13. <314A> ｉＳゴールド　　　2305　　　-2.9　　　 360.0
14. <1328> 野村金連動　　　　1902　　 -30.5　　　 18050
15. <1306> 野村東証指数　　　1868　　 -61.9　　　　3803
16. <1330> 上場日経平均　　　1760　　　82.6　　　 55900
17. <1398> ＳＭＤリート　　　1569　　 -71.6　　　2074.5
18. <1475> ｉＳＴＰＸ　　　　1421　　 -25.4　　　 374.5
19. <1329> ｉＳ日経　　　　　1418　　 -49.3　　　　5598
20. <200A> 野村日半導　　　　1347　　 135.9　　　　2998
21. <1346> ＭＸ２２５　　　　1342　　 293.5　　　 55550
22. <1459> 楽天Ｗベア　　　　1334　　　-4.9　　　　 205
23. <1541> 純プラ信託　　　　1310　　 -42.7　　　 11645
24. <2243> ＧＸ半導体　　　　1258　　 157.3　　　　3055
25. <1615> 野村東証銀行　　　1136　　 -46.3　　　 591.5
26. <1320> ｉＦ日経年１　　　1068　　 -42.6　　　 55620
27. <1489> 日経高配５０　　　 983　　 -58.4　　　　3050
28. <1343> 野村ＲＥＩＴ　　　 941　　 -55.3　　　2183.5
29. <2621> ｉＳ米２０Ｈ　　　 937　　　54.4　　　　1072
30. <1655> ｉＳ米国株　　　　 891　　 -22.7　　　 789.9
31. <1365> ｉＦ日経Ｗブ　　　 822　　 -37.2　　　 75040
32. <1369> Ｏｎｅ２２５　　　 796　　 427.2　　　 54000
33. <1308> 上場東証指数　　　 656　　 -74.8　　　　3757
34. <1545> 野村ナスＨ無　　　 655　　 -28.6　　　 40690
35. <1358> 上場日経２倍　　　 627　　　10.4　　　 92930
36. <2516> 東証グロース　　　 553　　　57.1　　　 566.4
37. <1673> ＷＴ銀　　　　　　 543　　 -20.5　　　 13345
38. <435A> ｉＦ日本配当　　　 505　　　13.5　　　　2271
39. <1693> ＷＴ銅　　　　　　 504　　　38.5　　　　8024
40. <1671> ＷＴＩ原油　　　　 495　　 236.7　　　　3188
41. <2244> ＧＸＵテック　　　 483　　 -67.3　　　　3137
42. <316A> ｉＦＦＡＮＧ　　　 455　　 -33.8　　　　2221
43. <2869> ｉＦナ百Ｗブ　　　 431　　 -16.6　　　 59300
44. <318A> ＶＩＸＥＴＦ　　　 421　　 -54.4　　　 520.1
45. <2559> ＭＸ全世界株　　　 381　　 -29.1　　　 26870
46. <1367> ｉＦＴＰＷブ　　　 376　　 -57.5　　　 62000
47. <180A> ＧＸ超長米債　　　 370　　 198.4　　　 299.1
48. <1597> ＭＸＪリート　　　 367　　　-1.1　　　　2079
49. <2558> ＭＸ米株ＳＰ　　　 359　　 -16.5　　　 31390
50. <1543> 純パラ信託　　　　 354　　　-0.6　　　 83310
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)


株探ニュース