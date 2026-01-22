ETF売買代金ランキング＝22日前引け
22日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 116685 33.6 48900
２. <1540> 純金信託 17070 -17.0 23155
３. <1321> 野村日経平均 12465 0.0 55820
４. <1542> 純銀信託 12178 -46.1 46500
５. <1357> 日経Ｄインバ 11604 -22.5 5073
６. <1458> 楽天Ｗブル 8931 27.0 58110
７. <1579> 日経ブル２ 7973 81.0 526.5
８. <1360> 日経ベア２ 6689 -22.8 124.5
９. <2644> ＧＸ半導日株 5324 62.7 3188
10. <1568> ＴＰＸブル 3361 -7.6 803.5
11. <2036> 金先物Ｗブル 3006 -37.7 233450
12. <1326> ＳＰＤＲ 2449 48.6 69790
13. <314A> ｉＳゴールド 2305 -2.9 360.0
14. <1328> 野村金連動 1902 -30.5 18050
15. <1306> 野村東証指数 1868 -61.9 3803
16. <1330> 上場日経平均 1760 82.6 55900
17. <1398> ＳＭＤリート 1569 -71.6 2074.5
18. <1475> ｉＳＴＰＸ 1421 -25.4 374.5
19. <1329> ｉＳ日経 1418 -49.3 5598
20. <200A> 野村日半導 1347 135.9 2998
21. <1346> ＭＸ２２５ 1342 293.5 55550
22. <1459> 楽天Ｗベア 1334 -4.9 205
23. <1541> 純プラ信託 1310 -42.7 11645
24. <2243> ＧＸ半導体 1258 157.3 3055
25. <1615> 野村東証銀行 1136 -46.3 591.5
26. <1320> ｉＦ日経年１ 1068 -42.6 55620
27. <1489> 日経高配５０ 983 -58.4 3050
28. <1343> 野村ＲＥＩＴ 941 -55.3 2183.5
29. <2621> ｉＳ米２０Ｈ 937 54.4 1072
30. <1655> ｉＳ米国株 891 -22.7 789.9
31. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 822 -37.2 75040
32. <1369> Ｏｎｅ２２５ 796 427.2 54000
33. <1308> 上場東証指数 656 -74.8 3757
34. <1545> 野村ナスＨ無 655 -28.6 40690
35. <1358> 上場日経２倍 627 10.4 92930
36. <2516> 東証グロース 553 57.1 566.4
37. <1673> ＷＴ銀 543 -20.5 13345
38. <435A> ｉＦ日本配当 505 13.5 2271
39. <1693> ＷＴ銅 504 38.5 8024
40. <1671> ＷＴＩ原油 495 236.7 3188
41. <2244> ＧＸＵテック 483 -67.3 3137
42. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 455 -33.8 2221
43. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 431 -16.6 59300
44. <318A> ＶＩＸＥＴＦ 421 -54.4 520.1
45. <2559> ＭＸ全世界株 381 -29.1 26870
46. <1367> ｉＦＴＰＷブ 376 -57.5 62000
47. <180A> ＧＸ超長米債 370 198.4 299.1
48. <1597> ＭＸＪリート 367 -1.1 2079
49. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 359 -16.5 31390
50. <1543> 純パラ信託 354 -0.6 83310
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)
株探ニュース
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 116685 33.6 48900
２. <1540> 純金信託 17070 -17.0 23155
３. <1321> 野村日経平均 12465 0.0 55820
４. <1542> 純銀信託 12178 -46.1 46500
５. <1357> 日経Ｄインバ 11604 -22.5 5073
６. <1458> 楽天Ｗブル 8931 27.0 58110
７. <1579> 日経ブル２ 7973 81.0 526.5
８. <1360> 日経ベア２ 6689 -22.8 124.5
９. <2644> ＧＸ半導日株 5324 62.7 3188
10. <1568> ＴＰＸブル 3361 -7.6 803.5
11. <2036> 金先物Ｗブル 3006 -37.7 233450
12. <1326> ＳＰＤＲ 2449 48.6 69790
13. <314A> ｉＳゴールド 2305 -2.9 360.0
14. <1328> 野村金連動 1902 -30.5 18050
15. <1306> 野村東証指数 1868 -61.9 3803
16. <1330> 上場日経平均 1760 82.6 55900
17. <1398> ＳＭＤリート 1569 -71.6 2074.5
18. <1475> ｉＳＴＰＸ 1421 -25.4 374.5
19. <1329> ｉＳ日経 1418 -49.3 5598
20. <200A> 野村日半導 1347 135.9 2998
21. <1346> ＭＸ２２５ 1342 293.5 55550
22. <1459> 楽天Ｗベア 1334 -4.9 205
23. <1541> 純プラ信託 1310 -42.7 11645
24. <2243> ＧＸ半導体 1258 157.3 3055
25. <1615> 野村東証銀行 1136 -46.3 591.5
26. <1320> ｉＦ日経年１ 1068 -42.6 55620
27. <1489> 日経高配５０ 983 -58.4 3050
28. <1343> 野村ＲＥＩＴ 941 -55.3 2183.5
29. <2621> ｉＳ米２０Ｈ 937 54.4 1072
30. <1655> ｉＳ米国株 891 -22.7 789.9
31. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 822 -37.2 75040
32. <1369> Ｏｎｅ２２５ 796 427.2 54000
33. <1308> 上場東証指数 656 -74.8 3757
34. <1545> 野村ナスＨ無 655 -28.6 40690
35. <1358> 上場日経２倍 627 10.4 92930
36. <2516> 東証グロース 553 57.1 566.4
37. <1673> ＷＴ銀 543 -20.5 13345
38. <435A> ｉＦ日本配当 505 13.5 2271
39. <1693> ＷＴ銅 504 38.5 8024
40. <1671> ＷＴＩ原油 495 236.7 3188
41. <2244> ＧＸＵテック 483 -67.3 3137
42. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 455 -33.8 2221
43. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 431 -16.6 59300
44. <318A> ＶＩＸＥＴＦ 421 -54.4 520.1
45. <2559> ＭＸ全世界株 381 -29.1 26870
46. <1367> ｉＦＴＰＷブ 376 -57.5 62000
47. <180A> ＧＸ超長米債 370 198.4 299.1
48. <1597> ＭＸＪリート 367 -1.1 2079
49. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 359 -16.5 31390
50. <1543> 純パラ信託 354 -0.6 83310
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)
株探ニュース